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IT-сферу предлагают «раскулачить». Эксперты КЭФ: давайте введем понятие «идеологическое наполнение бюджета»
15.03.2021 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эксперты КЭФ
Эксперты телеграм-канала «Кастрычніцкі эканамічны форум» разобрали тезис, проанализировав такие понятия, как анклав, разрыв в доходах, налоговые вычеты и идеологическое наполнение.
Анклав
Работа на экспорт всегда рассматривалась белорусскими властями как ключевая задача для «национальной экономики». Планы по экспорту есть даже у районов. Свободные экономические зоны и другие территории с особым налоговым или правовым статусом создавались, чтобы их резиденты получили конкурентное преимущество (низкие налоги и упрощенное регулирование) и смогли выйти на внешние рынки. Рекордным экспортом
Разрыв в доходах
Создание высокопроизводительных рабочих мест декларировалось и декларируется как ключевая задача государственных пятилетних программ, а зарплата, как известно, тесно связана с производительностью труда. «Гигантский разрыв в доходах» объясняется гигантским разрывом в производительности. Детальные данные за 2018 год (
Налоговые вычеты
Что касается налоговых вычетов, то они, во-первых, предоставлены президентским декретом «в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики». Во-вторых, основной фактор производства в ПВТ — это человеческий капитал. Попробуйте заманить в Беларусь инвестора, сказав ему: «Только заплати, дружок, 34% с прибыли, которую ты получишь со своих инвестиций!» Человеческий капитал ничем не отличается: люди, которые инвестировали свои время и усилия в образование и навыки, вряд ли обрадуются тому, что их доход вдруг окажется на 34% меньше ожидаемого, и поищут местечко с более лояльной налоговой средой — благо таких сейчас пруд пруди. В-третьих, средний работник компаний — резидентов ПВТ платит подоходного налога в 3,5 раза
Идеологическое наполнение
Что касается «идеологического наполнения», то эту идею, безусловно, надо развивать. Например, ввести понятие «идеологическое наполнение бюджета», в рамках которого создать специальный фонд, из которого будет выплачиваться (вероятно, идеологемами) жалование тем, кто считает идеологию основой экономики. А премии им выплачивать в виде налоговых вычетов —
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IT-сферу предлагают «раскулачить». Эксперты КЭФ: давайте введем понятие «идеологическое наполнение бюджета»
Следующий шаг - выплачивать жалование тем, кто считает идеологию основой экономики?
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