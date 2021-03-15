IT-сферу предлагают «раскулачить». Эксперты КЭФ: давайте введем понятие «идеологическое наполнение бюджета»

Источник материала: Tut.by

Эксперты КЭФ проанализировали тезис о необходимости максимально связать ИТ-сферу государственными заказами: разрыв в доходах связан с производительностью труда, даже при налоговых вычетах средний резидент ПВТ платит в 3,5 раза больше подоходного налога.



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Тезис: «Мы не можем иметь внутри страны целый анклав, который никак не зависит от национальной экономики, имеет гигантский разрыв в доходах с основным населением и очень невнятное идеологическое наполнение. <…> Необходимо максимально связать ИТ-сферу государственными заказами, что будут оплачиваться в счет налоговых вычетов, которые имеет эта сфера». Депутат Сергей Клишевич.

Эксперты телеграм-канала «Кастрычніцкі эканамічны форум» разобрали тезис, проанализировав такие понятия, как анклав, разрыв в доходах, налоговые вычеты и идеологическое наполнение.

Анклав

Работа на экспорт всегда рассматривалась белорусскими властями как ключевая задача для «национальной экономики». Планы по экспорту есть даже у районов. Свободные экономические зоны и другие территории с особым налоговым или правовым статусом создавались, чтобы их резиденты получили конкурентное преимущество (низкие налоги и упрощенное регулирование) и смогли выйти на внешние рынки. Рекордным экспортом заслуженно гордится глава ПВТ, но это, оказывается, «анклав, который не зависит от национальной экономики». Это утверждение абсурдно со всех сторон: «анклав» за 2020 год создал 10 тысяч рабочих мест, а «зависящий от национальной экономики» госсектор избавился от 43,5 тысячи человек. Именно тесная интеграция в экономику — наличие внутреннего рынка специалистов и инфраструктуры их подготовки — пока еще удерживает IT-бизнес в Беларуси. А более чем 2,4 млрд остающейся в стране валютной выручки пока еще удерживают белорусский рубль от падения — все взаимосвязано, отмечают авторы телеграм-канала.

Разрыв в доходах

Создание высокопроизводительных рабочих мест декларировалось и декларируется как ключевая задача государственных пятилетних программ, а зарплата, как известно, тесно связана с производительностью труда. «Гигантский разрыв в доходах» объясняется гигантским разрывом в производительности. Детальные данные за 2018 год ( таблицы «затраты-выпуск») позволяют рассчитать производительность — валовую добавленную стоимость на одного работника. В секторе «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания» она в 2,56 раза превышала производительность в остальной экономике. А если учесть, что в IT-секторе самая высокая доля зарплаты в добавленной стоимости (потому что ее создают люди, а не «модернизированное оборудование»), то никаких вопросов к тому, что работники резидентов ПВТ зарабатывают больше среднего белоруса, возникать не должно.

Налоговые вычеты

Что касается налоговых вычетов, то они, во-первых, предоставлены президентским декретом «в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики». Во-вторых, основной фактор производства в ПВТ — это человеческий капитал. Попробуйте заманить в Беларусь инвестора, сказав ему: «Только заплати, дружок, 34% с прибыли, которую ты получишь со своих инвестиций!» Человеческий капитал ничем не отличается: люди, которые инвестировали свои время и усилия в образование и навыки, вряд ли обрадуются тому, что их доход вдруг окажется на 34% меньше ожидаемого, и поищут местечко с более лояльной налоговой средой — благо таких сейчас пруд пруди. В-третьих, средний работник компаний — резидентов ПВТ платит подоходного налога в 3,5 раза больше , чем средний работник в экономике, а всех налогов — в 4,74 раза больше . И тут им говорят: а отработайте-ка бесплатно (на сумму «недоплаченных» налогов) на государство! Грубо говоря, треть рабочего времени — это какой-то вечный субботник получается, отмечают эксперты КЭФ. Итог таких предложений ясен как день: реализуй их — и айтишника в ПВТ днем с огнем не сыщешь.

Идеологическое наполнение

Что касается «идеологического наполнения», то эту идею, безусловно, надо развивать. Например, ввести понятие «идеологическое наполнение бюджета», в рамках которого создать специальный фонд, из которого будет выплачиваться (вероятно, идеологемами) жалование тем, кто считает идеологию основой экономики. А премии им выплачивать в виде налоговых вычетов — «пущай полетают» . И «основному населению» радость — сэкономленные средства можно будет направить на ремонт дорог, теплосетей, водопровода и всего остального, что у нас в последнее время не просто прохудилось, а стремительно разрушается под напором идеологического наполнения, пишут авторы телеграм-канала.