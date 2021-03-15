Как обменный курс и аренда давят на «Евроторг»

Источник материала: Tut.by

Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» сообщил о большом влиянии обменного курса белорусского рубля на свою деятельность. Это следует из отчета «Евроторга», который был представлен инвесторам перед размещением облигаций на Московской бирже.



Фото: TUT.BY

Согласно документу, компания «в значительной степени подвержена рискам изменения курса валюты», так как практически все ее доходы номинированы в белорусских рублях, при этом «существенная часть долгового портфеля, а именно 52% без учета валютного свопа RUB-EUR (66% c учетом валютного свопа) на 31 декабря 2020 года номинирована в долларах и евро». Одновременно большое количество договоров аренды и иных соглашений «Евроторга» с контрагентами привязаны к иностранной валюте, что также потенциально может привести к дополнительным расходам по курсовым разницам, констатирует ритейлер.

По состоянию на конец минувшего года, 37% торговых площадей «Евроторга», который на тот момент управлял 927 магазинами, находилось в собственности компании (на них размещаются преимущественно магазины форматов супермаркет и гипермаркет), при этом 63% торговых площадей приходилось на арендованные объекты (в них размещаются преимущественно магазины «у дома»).

Вместе с тем ритейлер сдает в аренду или субаренду свои помещения третьим лицам с привязкой арендной ставки к курсу иностранной валюты, что «позволяет дополнительно компенсировать валютные риски».

В случае, если по каким-то причинам «Евроторг» не сможет продлить аренду на экономически выгодных условиях или продлить договоры аренды в целом, то финансовые результаты компании «могут быть существенным образом ухудшены», отмечает ритейлер. Но у него есть «преимущественное право продления договоров аренды по большей части всех договоров аренды».