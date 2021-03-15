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Как обменный курс и аренда давят на «Евроторг»
15.03.2021 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» сообщил о большом влиянии обменного курса белорусского рубля на свою деятельность. Это следует из отчета «Евроторга», который был представлен инвесторам перед размещением облигаций на Московской бирже.
Согласно документу, компания «в значительной степени подвержена рискам изменения курса валюты», так как практически все ее доходы номинированы в белорусских рублях, при этом «существенная часть долгового портфеля, а именно 52% без учета валютного свопа RUB-EUR (66% c учетом валютного свопа) на 31 декабря 2020 года номинирована в долларах и евро». Одновременно большое количество договоров аренды и иных соглашений «Евроторга» с контрагентами привязаны к иностранной валюте, что также потенциально может привести к дополнительным расходам по курсовым разницам, констатирует ритейлер.
По состоянию на конец минувшего года, 37% торговых площадей «Евроторга», который на тот момент управлял 927 магазинами, находилось в собственности компании (на них размещаются преимущественно магазины форматов супермаркет и гипермаркет), при этом 63% торговых площадей приходилось на арендованные объекты (в них размещаются преимущественно магазины «у дома»).
Вместе с тем ритейлер сдает в аренду или субаренду свои помещения третьим лицам с привязкой арендной ставки к курсу иностранной валюты, что «позволяет дополнительно компенсировать валютные риски».
В случае, если по каким-то причинам «Евроторг» не сможет продлить аренду на экономически выгодных условиях или продлить договоры аренды в целом, то финансовые результаты компании «могут быть существенным образом ухудшены», отмечает ритейлер. Но у него есть «преимущественное право продления договоров аренды по большей части всех договоров аренды».
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63% торговых площадей приходилось на арендованные объекты (в них размещаются преимущественно магазины «у дома»).
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