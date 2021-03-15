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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси создается современная система управления регионами Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" на 5 лет дала старт новому проекту "Умные города". Минсвязи в партнерстве со столичной мэрией приступили к созданию...

Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" на 5 лет дала старт новому проекту "Умные города". Минсвязи в партнерстве со столичной мэрией приступили к созданию региональной государственной типовой платформы. В первую очередь ее планируют внедрить в областных центрах и городах, где более 80 тысяч жителей. Среди них Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Мозырь, Лида и другие. Также в планах создать национальный геопортал, развить региональную информационно-коммуникационную инфраструктуру, а также типовые сервисы в различных сферах жизни городов. Тем самым получится современная система управления регионами.