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В Беларуси создается современная система управления регионами

15.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" на 5 лет дала старт новому проекту "Умные города". Минсвязи в партнерстве со столичной мэрией приступили к созданию региональной государственной типовой платформы. В первую очередь ее планируют внедрить в областных центрах и городах, где более 80 тысяч жителей. Среди них Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Мозырь, Лида и другие. Также в планах создать национальный геопортал, развить региональную информационно-коммуникационную инфраструктуру, а также типовые сервисы в различных сферах жизни городов. Тем самым получится современная система управления регионами.
 
 
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Госпрограмма "Цифровое развитие Беларуси" на 5 лет дала старт новому проекту "Умные города". Минсвязи в партнерстве со столичной мэрией приступили к созданию...
 
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