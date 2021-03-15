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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские самосвалы осваивают российские рудники Два новых карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тон начали работать на карьере Стойленского ГОКа. Это Белгородская область России. Наши машины...

Два новых карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тон начали работать на карьере Стойленского ГОКа. Это Белгородская область России. Наши машины высокоэффективны и специально адаптированы для сложных горных условий одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. Объем перевозок в сутки одним самосвалом в среднем - 10 тысяч тон горной породы. Были учтены все пожелания заказчика по начинке машин. Всего в этом карьере теперь задействовано 32 наших самосвала.