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Белорусские самосвалы осваивают российские рудники

15.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Два новых карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тон начали работать на карьере Стойленского ГОКа. Это Белгородская область России. Наши машины высокоэффективны и специально адаптированы для сложных горных условий одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. Объем перевозок в сутки одним самосвалом в среднем - 10 тысяч тон горной породы. Были учтены все пожелания заказчика по начинке машин. Всего в этом карьере теперь задействовано 32 наших самосвала.
 
 
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Два новых карьерных самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тон начали работать на карьере Стойленского ГОКа. Это Белгородская область России. Наши машины...
 
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