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Курсы валют на 15 марта 2021. Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю
15.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и немного просел к доллару. Установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 59 копеек. Евро - 3 рубля 10 копеек и 3,53 стоят 100 российских рублей.
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Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю и немного просел к доллару. Установлены следующие курсы: доллар - 2 рубля 59 копеек. Евро - 3 рубля 10 копеек и 3,53...
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