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Белтаможсервис по итогам 2020 года возглавил рейтинг эффективности логистических центров Беларуси

15.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Основной критерий - соотношение складских площадей к объему оказанных услуг. Так, на 1 января в стране работают 58 логистических центров. При этом 11 из них занимаются в основном транспортными маршрутами, 17 выполняют оптовые функции, остальные обработкой грузов.
 
 
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Основной критерий - соотношение складских площадей к объему оказанных услуг. Так, на 1 января в стране работают 58 логистических центров. При этом 11 из них занимаются...
 
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