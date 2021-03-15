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Белтаможсервис по итогам 2020 года возглавил рейтинг эффективности логистических центров Беларуси
15.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОсновной критерий - соотношение складских площадей к объему оказанных услуг. Так, на 1 января в стране работают 58 логистических центров. При этом 11 из них занимаются в основном транспортными маршрутами, 17 выполняют оптовые функции, остальные обработкой грузов.
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Основной критерий - соотношение складских площадей к объему оказанных услуг. Так, на 1 января в стране работают 58 логистических центров. При этом 11 из них занимаются...
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