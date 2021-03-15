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Доллар США немного прибавил в цене на торгах в понедельник, евро подешевел
15.03.2021 13:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Евро стал дешевле на торгах в понедельник, доллар США и российский рубль подорожали, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Доллар США укрепил свои позиции на 0,03%, российский рубль добавил в стоимости 0,55%, евро подешевел на 0,03%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 15 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Курс американской валюты и российского рубля вырос на торгах в начале очередной рабочей недели, евро незначительно упал в цене.
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