Доллар США немного прибавил в цене на торгах в понедельник, евро подешевел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Евро стал дешевле на торгах в понедельник, доллар США и российский рубль подорожали, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Доллар США укрепил свои позиции на 0,03%, российский рубль добавил в стоимости 0,55%, евро подешевел на 0,03%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 15 марта:

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,53 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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