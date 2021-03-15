|
Лукашенко: Главная задача Конституционной комиссии - организовать обсуждение предлагаемых корректировок
15.03.2021 13:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
При формировании
Александр Лукашенко заявил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции, передает пресс-служба Лукашенко.
Лукашенко подчеркнул, что, приступая к корректировке Конституции, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего.
— Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны, — отметил Лукашенко.
По его словам, при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии — представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.
— Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне, — заявил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер, и напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.
— Поэтому главная задача Конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, — сказал Александр Лукашенко. — Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации.
Александр Лукашенко также напомнил, что, по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают нужным менять Конституцию.
— Каждая норма Основного закона должна служить главной цели — сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам. Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом, — заявил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: Главная задача Конституционной комиссии - организовать обсуждение предлагаемых корректировок
Александр Лукашенко заявил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)