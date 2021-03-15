Лукашенко: Главная задача Конституционной комиссии - организовать обсуждение предлагаемых корректировок

Источник материала: Tut.by

При формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. И главная задача комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, заявил на встрече с членами Конституционной комиссии Александр Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что решение о формировании Конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции, передает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что, приступая к корректировке Конституции, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего.

— Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны, — отметил Лукашенко.

По его словам, при формировании Конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии — представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

— Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне, — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер, и напомнил, что многие предложения по изменению Конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, а также по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.

— Поэтому главная задача Конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, — сказал Александр Лукашенко. — Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации.

Александр Лукашенко также напомнил, что, по данным масштабного соцопроса, более 65% его участников не считают нужным менять Конституцию.

— Каждая норма Основного закона должна служить главной цели — сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам. Мы не в первый раз занимаемся этой работой. У нас есть не только международный, но и свой богатый опыт работы над Основным законом, — заявил Лукашенко.