Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

«Белтехнология и М» - разработчик и производитель оборудования для поперечно-клиновой прокатки и индукционного нагрева. С января этого года компания ушла в ликвидацию. Сейчас на продажу выставлены три лота компании.

Административно-производственное здание на проспекте Пушкина, 70. Объект представляет из себя специализированное здание для производства машин и оборудования (машиностроения). Площадь - 2007.2 квадратных метров. Расположен объект на земельном участке в 0.36 га.

Также в состав лота входят: автоматическая пожарная сигнализация, водонагреватели ABS PRO ECO 50V 3700165 и Ariston ARI 200 VERT 530 THER MO SF, кондиционеры Mitsubishi Heavy FDEN508H, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRC40HG, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK52HE, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK71HE, кран мостовой г/п 10т., кран-балка подвесная и прочее.

Начальная цена лота: 4.358.806 рублей ($1.673.374 по курсу Нацбанка).