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Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
15.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Закрытое акционерное общество «Белтехнология и М» 13 января 2021 года ушло в ликвидацию, по
«Белтехнология и М» - разработчик и производитель оборудования для поперечно-клиновой прокатки и индукционного нагрева. С января этого года компания ушла в ликвидацию. Сейчас на продажу выставлены три лота компании.
Также в состав лота входят: автоматическая пожарная сигнализация, водонагреватели ABS PRO ECO 50V 3700165 и Ariston ARI 200 VERT 530 THER MO SF, кондиционеры Mitsubishi Heavy FDEN508H, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRC40HG, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK52HE, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK71HE, кран мостовой г/п 10т., кран-балка подвесная и прочее.
Начальная цена лота: 4.358.806 рублей ($1.673.374 по курсу Нацбанка).
Следующий лот -
Начальная стоимость лота - 2.667.884 рублей ($1.024.218).
Третий лот это –
Дата проведения торгов: 14.04.2021 года.
Помимо недвижимости «Белтехнология и М» активно распродает свое оборудование через
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Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Закрытое акционерное общество «Белтехнология и М» 13 января 2021 года ушло в ликвидацию, по информации Картотеки. Сейчас компания начала распродавать свои мощности....
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