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Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

15.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Закрытое акционерное общество «Белтехнология и М» 13 января 2021 года ушло в ликвидацию, по информации Картотеки. Сейчас компания начала распродавать свои мощности. На сайте центра промышленной оценки на торги выставили административно-производственное здание компании на проспекте Пушкина, а также производственно-складские помещения на улице Притыцкого.

Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

«Белтехнология и М» - разработчик и производитель оборудования для поперечно-клиновой прокатки и индукционного нагрева. С января этого года компания ушла в ликвидацию. Сейчас на продажу выставлены три лота компании.

Административно-производственное здание на проспекте Пушкина, 70. Объект представляет из себя специализированное здание для производства машин и оборудования (машиностроения). Площадь - 2007.2 квадратных метров. Расположен объект на земельном участке в 0.36 га.

Также в состав лота входят: автоматическая пожарная сигнализация, водонагреватели ABS PRO ECO 50V 3700165 и Ariston ARI 200 VERT 530 THER MO SF, кондиционеры Mitsubishi Heavy FDEN508H, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRC40HG, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK52HE, кондиционеры Mitsubishi Heavy SRK71HE, кран мостовой г/п 10т., кран-балка подвесная и прочее.

Начальная цена лота: 4.358.806 рублей ($1.673.374 по курсу Нацбанка).

Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

Следующий лот - производственно-складские помещения по улице Притыцкого, 62/12-1, 62/12-2. Это два помещения, которые объединили в один лот. Площадь одного производственно-складского помещения 893.9 квадратных метров, второго складского помещения - 1127.4 «квадратов». Земельный участок - 0.8393 Га.

Начальная стоимость лота - 2.667.884 рублей ($1.024.218).

Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

Третий лот это – ограждение складских помещений. Не понятно, почему стоило разбивать склады и ограждения в отдельные лоты, и что будет, если их выкупят разные лица, но так поступили. Цена лота - 15.941 рублей ($6.120).

Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость
Более 4000 квадратных метров во Фрунзенском районе Минска. Крупная компания ушла в ликвидацию и распродает свою недвижимость

Дата проведения торгов: 14.04.2021 года.

Помимо недвижимости «Белтехнология и М» активно распродает свое оборудование через свой сайт. Некоторые из станков, которые выставлены на продажу, абсолютно новые. Так утверждают работники компании.

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Теги: Минск
 
 
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Закрытое акционерное общество «Белтехнология и М» 13 января 2021 года ушло в ликвидацию, по информации Картотеки. Сейчас компания начала распродавать свои мощности....
 
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