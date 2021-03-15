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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

15.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Уважаемые читатели! В последнее время участились случаи массового добавления в базу объявлений отдельных агенств недвижимости, из-за чего динамика показателей по предложению может необъективно отражать реальность. В настоящее время мы публикуем информацию, сформированную алгоритмом. Мы работаем над решением этой проблемы.

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 2.3% и составил 1255 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и равна на данный момент 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу первичного.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

Цены на квартиры в столице продолжают демонстрировать отрицательную динамику с конца 2020 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

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Количество объектов в базе за 7 дней увеличилось на 1800 объявлений (+14%). Как упоминалось выше, это произошло за счет резкого увеличения числа объявлений в Октябрьском районе (сразу на треть за неделю) от некоторых столичных агентств недвижимости. В других районах предложение подросло на 1-4%.

В наибольшей степени выросло количество 1- и 4-комнатных квартир - на 20% и 16% соответственно. Количество 2- и 3-комнатных квартир увеличилось скромнее – на 14% и 11% соответственно.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

Снижение средних цен квадратного метра отмечалось у всех типов квартир. Сильнее всего “просела” цена у 4-комнатных квартир – на 5.7% за неделю, в наименьшей степени – у “двушек” (-1.8%).


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

В районах города динамика цен выглядела следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

Среди микрорайонов города более чем в половине случаев средние цены квадратного метра снизились. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (+0.3%), Витебск — 604 $/м2 (без изменений), Гомель — 622 $/м2 (+0.5%), Гродно — 706 $/м2 (+0.3%), Могилев — 645 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 798 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 742 $/м2 (-0.5%), Жодино — 715 $/м2 (-0.9%), Слуцк — 604 $/м2 (+0.6%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 8 по 15 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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