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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года
15.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и равна на данный момент 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу первичного.
Количество объектов в базе за 7 дней увеличилось на 1800 объявлений (+14%). Как упоминалось выше, это произошло за счет резкого увеличения числа объявлений в Октябрьском районе (сразу на треть за неделю) от некоторых столичных агентств недвижимости. В других районах предложение подросло на 1-4%.
В наибольшей степени выросло количество 1- и 4-комнатных квартир - на 20% и 16% соответственно. Количество 2- и 3-комнатных квартир увеличилось скромнее – на 14% и 11% соответственно.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 612 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 798 $/м2 (+0.3%), Молодечно — 742 $/м2 (-0.5%), Жодино — 715 $/м2 (-0.9%), Слуцк — 604 $/м2 (+0.6%).
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За неделю, с 8 по 15 марта 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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