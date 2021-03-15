Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 марта 2021 года

Количество объектов в базе за 7 дней увеличилось на 1800 объявлений (+14%). Как упоминалось выше, это произошло за счет резкого увеличения числа объявлений в Октябрьском районе (сразу на треть за неделю) от некоторых столичных агентств недвижимости. В других районах предложение подросло на 1-4%.

В наибольшей степени выросло количество 1- и 4-комнатных квартир - на 20% и 16% соответственно. Количество 2- и 3-комнатных квартир увеличилось скромнее – на 14% и 11% соответственно.