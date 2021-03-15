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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Евразийском экономическом союзе за 2020 год сняли 16 барьеров на едином рынке В Евразийском экономическом союзе за прошлый год сняли 16 барьеров и препятствий на едином рынке. А это ключевое условие эффективной работы бизнеса. Ему важно...

В Евразийском экономическом союзе за прошлый год сняли 16 барьеров и препятствий на едином рынке. А это ключевое условие эффективной работы бизнеса. Ему важно свободное передвижение товаров, работ и услуг. Евразийская экономическая комиссия уделяет этому вопросу большее значение. Об этом говорил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на Экономическом форуме СНГ. Он также отметил, что пока, к сожалению, в "пятерке" появляются и новые препятствия со стороны стран-участниц. Практика выявления и устранения подтолкнула создать новую методику, которая уже разработана в комиссии и вступила в силу.