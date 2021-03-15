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Зампред правления Нацбанка готовится покинуть свой пост
15.03.2021 16:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Калечиц может в ближайшее время покинуть пост заместителя председателя правления Национального банка Беларуси. Об этом TUT.BY рассказали три информированных источника в банковском секторе.
«Калечиц идет зампредом в Беларусбанк», — сказали два собеседника. Стоит напомнить, что недавно после
Впрочем, один из собеседников сказал, что окончательное решение по Калечицу еще не утверждено. Дело в том, что кадровые решения по поводу зампредов правления Нацбанка регламентируются указами. Но соответствующего документа еще не было. А история знает случаи, когда одобрения в Администрации президента не были получены.
Дмитрий Калечиц родился в Минске в 1976 году. У него два высших образования — окончил Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет. Карьеру начинал в 1997 году в Нацбанке с должности экономиста. Начальником главного управления монетарной политики и экономического анализа и членом правления Нацбанка стал в апреле 2013 года. Спустя два года его
В случае если данная кадровая рокировка произойдет, то в правлении Нацбанка останется один человек с фамилией Калечиц. Однофамилец Дмитрия, Сергей Калечиц, недавно стал первым зампредом.
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По информации TUT.BY, Калечиц идет зампредом в Беларусбанк.
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