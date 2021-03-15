Как оспорить результаты проверки бизнеса – советы предпринимателю

Источник материала: Sputnik Беларусь

Продолжая цикл материалов о планировании проверок, их проведении и оформлении итоговых документов, остановимся на том, что делать, если вы не согласны с выводами проверяющих, их действиями и вообще с самим фактом проведения у вас проверки.

Кому подавать жалобу

Еще во время проверки, а точнее в течение десяти дней со дня ее начала, вы можете пожаловаться на эту несправедливость тому, кто стоит на ступеньку выше проверяющих в пирамиде контролирующих органов. А говоря официальным языком – в вышестоящий контролирующий орган или должностному лицу. То есть, например, если вас проверяет районная инспекция, жалоба подается в городскую или областную инспекцию. А если вас проверяет само министерство – жалоба направляется министру.

На что можно пожаловаться после проверки

Оснований для таких жалоб только два.

Во-первых, в том случае, если проверяющие забыли или не захотели сделать запись о проверке в книге учета проверок. Конечно, если вы сами им не дали эту книгу, это не будет считаться поводом для жалобы. В этом случае претензии будут к вам.

Во-вторых, жалоба может быть подана при нарушении порядка назначения проверки, в том числе ее необоснованном назначении. Тут варианты могут быть разные. Например, с момента государственной регистрации вашей организации прошло менее двух лет. Или к вам с проверкой пришли второй раз в течение одного календарного года. Это касается плановых проверок. Или контролеры вышли за рамки своих компетенций и проверяют вопросы, не относящиеся к их сфере контроля. Или какой-то начальник назначил проверку, не имея на то должностных полномочий.

Таких вариантов может быть много. Если у вас возникли сомнения, внимательнее прочитайте Указ №510.

Итак, если вы не позднее десяти дней с начала проверки подаете жалобу о признании проверки незаконной, вышестоящий орган или руководитель контролеров в такой же срок её рассматривает и принимает решение.

Но решение это не окончательное. Его можно обжаловать в суде.

Подачи жалоб, конечно, проверку не приостановят, но если жалоба будет удовлетворена, то проверка будет прекращена. А если она уже закончилась, ее результаты будут считаться недействительными.

Как обжаловать результаты проверки

Обжаловать можно не только назначение проверки, но и решение, которое принято по её результатам.

После подписания акта проверки, возможного написания вами возражений к этому акту и получения ответа на эти возражения начинается важный этап рассмотрения материалов проверки. Длится он 30 рабочих дней, а по решению руководителя контролирующего органа может быть продлен еще на 15 рабочих дней.

И вот на финише мы получаем решение по акту проверки и предписание об устранении нарушений.

Но и это может быть еще не финиш.

Еще один шанс

Никто не отменял право любого лица, если такое лицо полагает, что его права и законные интересы нарушаются чьими-то решениями и действиями, обжаловать эти решения и действия. В том числе решения и действия контролирующих органов.

Если вы считаете, что проверяющие превысили свои полномочия, что тяжесть наказания несправедливо перевешивает ваши случайные и безобидные недочеты – жалуйтесь.

Жалуйтесь все тем же вышестоящим органам и вышестоящим должностным лицам или в суд.

Причем жаловаться можно сразу во все инстанции. Однако в вышестоящие органы жалобу надо успеть отправить не позднее 30 календарных дней со дня вынесения несправедливого (на ваш взгляд) решения, а в суд – в течение года.

Итоги рассмотрения жалобы непредсказуемы, но Указом №510 предусмотрено несколько вариантов. Решение по итогам проверки могут либо оставить в силе, либо отменить его полностью или частично, либо внести в него изменения. А возможен и вариант отмены решения по итогам проверки с назначением дополнительной проверки.

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