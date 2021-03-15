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Воинскую часть выставили на аукцион в Беларуси: цена вопроса – 250 долларов

15.03.2021 18:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Бывшая воинская часть площадью 67 гектаров (94 стандартных футбольных поля) продается за 667 рублей в Крупском районе Минской области, рассказали Sputnik организаторы аукциона в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В лот включены 23 объекта – шесть складов, бомбоубежище, здание хранилище специмущества, хранилища техники, здание КПП, коммуникации.

"Это начальная стоимость (667 рублей – Sputnik), а если будут торги, она может вырасти в разы. Желающие купить этот объект есть, их много. Но если желающим купить объект окажется один человек, то ему придется заплатить начальную стоимость плюс 5% от нее", – уточнили комитете.

Бывшая воинская часть сейчас находится на балансе Крупского районного коммунального предприятия "Жилтеплострой". Победитель аукциона сможет поменять целевое назначение участка и использовать его для производственных целей: ему разрешается разместить административные, складские, общественные, жилые здания, объекты розничный торговли или организовать, к примеру, пейнтбольную площадку. После покупки нужно будет выполнить некоторые условия:

  • зарегистрировать права на земельный участок в течение двух месяцев
  • получить разрешение Крупского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта или строительству нового объекта
  • отреконструировать объект в сроки, определенные проектом
  • благоустроить прилегающую к участку территорию

Из 67 га земли использовать можно почти 62: чуть более пяти гектаров входят в природоохранную зону (там находится водоем). Земельный участок победителю аукциона предоставляется на 50 лет. Торги пройдут 30 марта в Минске по адресу: улица Чкалова, 5. Стать их участником можно до 26 марта.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Победитель торгов сможет использовать участок для любых целей – размещения пейнтбольной площадки или производственных зданий.
 
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