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Лукашенко утвердил новый состав Совбеза: среди постоянных членов теперь главы МВД, Минобороны и КГБ
15.03.2021 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состав постоянных членов Совета безопасности увеличен с пяти до восьми человек. Соответствующий указ подписал 15 марта Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба, кроме премьер-министра, председателей обеих палат парламента, главы Администрации президента и госсекретаря в состав постоянных членов Совбеза также вошли министры внутренних дел, обороны и глава КГБ.
Членами Совета Безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного Суда, Комитета государственного контроля, Правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, Генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны.
Возглавляет Совет безопасности Александр Лукашенко.
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Состав постоянных членов Совета безопасности увеличен с пяти до восьми человек.
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