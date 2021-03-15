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МИД Украины прокомментировал задержание белорусского журналиста Дениса Ивашина

15.03.2021 21:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в украинском МИД, выразив озабоченность задержанием белорусского журналиста Дениса Ивашина.


— Гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца (статус могут получить иностранцы, имеющие украинское этническое происхождение или происхождение из Украины. — Прим. TUT.BY), журналист и волонтер Денис Ивашин помогал рассказывать миру о преступлениях в ходе российской агрессии против нашего государства. Поэтому его задержание вызвало обеспокоенность МИД Украины, — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там отмечают, что профессиональная деятельность не должна быть поводом для преследования.

— Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей, — заявили в МИД Украины.

Дениса Ивашина Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин">задержали в Гродно на прошлой неделе. В квартире журналиста, на даче, а также по месту жительства его родных прошли обыски.

Сегодня стало известно, что Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) УК РБ. Ближайшие два месяца Ивашин проведет под стражей.

Ст. 365 «Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел» —
воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением или повреждением имущества либо распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне, либо путем использования должностным лицом своих служебных полномочий — наказывается штрафом, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.

Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».

 
Теги: Гродно
 
 
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Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в украинском МИД, выразив озабоченность задержанием белорусского...
 
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