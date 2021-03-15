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МИД Украины прокомментировал задержание белорусского журналиста Дениса Ивашина
15.03.2021 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом
— Гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца (статус
Там отмечают, что профессиональная деятельность не должна быть поводом для преследования.
— Это задержание вызывает особое беспокойство на фоне продолжающегося наступления на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь. Мы требуем, чтобы рассмотрение дела Дениса Ивашина был прозрачным и беспристрастным и продолжаем внимательно следить за каждым последующим шагом белорусских властей, — заявили в МИД Украины.
Дениса Ивашина Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин">задержали в Гродно на прошлой неделе. В квартире журналиста, на даче, а также по месту жительства его родных прошли обыски.
Сегодня стало известно, что Ивашину предъявили обвинение по ст. 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел) УК РБ. Ближайшие два месяца Ивашин проведет под стражей.
Денис Ивашин — журналист-расследователь международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm, также он работает на издание «Новы час».
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Профессиональная деятельность не должна быть поводом для задержания журналиста. Об этом заявили в украинском МИД, выразив озабоченность задержанием белорусского...
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