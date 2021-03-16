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Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

16.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Продолжаем цикл материалов об агроусадьбах, которые хорошо подходят для проведения свадеб. В этот раз мы с блогером и организатором свадеб Алиной Балаш приехали в "Лесную поляну". Помимо фоторепортажа, мы сняли для вас видео-обзор, чтобы нагляднее показать все нюансы.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Очень уютная агроусадьба расположилась на лесистом холме недалеко от деревни Мочаны, это в 20 километрах от Минска. Комплекс состоит из нескольких зданий: банкетный зал, чайный домик, домик феи и гостевой дом.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Территории достаточно, она интересно спланирована, тут есть и площадка для выездной регистрации, и летний бассейн, и даже мини-зоопарк. Банкетный зал вмещает до 100 человек, но удобно тут размещаются свадьбы на 50-70 гостей, - рассказывает Алина.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Банкетный зал - действительно просторное помещение, при его строительстве старались сохранить деревья - одна из берез оказалась внутри помещения.

Зал - трансформер, тут можно поиграть с расстановкой столов, выбрать круглые или традиционные прямоугольные, обыграть зону для молодоженов. Зная, какая иногда в Беларуси стоит жара, в зале установили четыре кондиционера. Тут есть даже место для диджея - замаскированное на случай свадьбы в этностиле.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Снаружи, под крышей, увешанной лампочками, располагается лаунж-зона, - объясняет Алина. - На случай дождя это очень удобно. А все эти лампочки вечером создают просто непередаваемо уютную атмосферу.

А еще молодоженам предлагают для красивой регистрации 5 арок на выбор, выносят на улицу столы для росписи, лавочки для церемонии бракосочетания.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

В чайном домике обычно обосновывается команда устроителей торжества. К нашему приезду хозяева испекли потрясающий хлеб, сделали десерты, заварили душистый травяной чай.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- К сожалению, для свадеб хлеб пока не пекут, но торты хозяйка делает, и десерты красивые. Кухня у "Лесной поляны" своя, многие продукты - натуральные, свои: от этого сложно отказаться. Обычно праздничное меню с обслуживанием стоит около 50 долларов на человека по курсу. Бонусом идет оформление фуршета в зоне церемонии, чтобы гости не падали в голодные обмороки, - шутит Алина. 

Для невесты есть домик феи - тут можно привести себя в порядок и, конечно, сделать атмосферные фото.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- И на периферии усадьбы прячется полезный мини-зоопарк, - говорит Алина

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

К нам выбегает звезда Лесной поляны - Юки.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Юки приносит коробочку с кольцами в корзинке. Это так мило! Без нее просто невозможно представить "Лесную поляну".

Алина осматривает заснеженную пока площадку, но летние фото показывают - атмосфера тут создается зажигательная.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Гости, решившие ночевать, размещаются в гостевом домике. Тут же обычно остаются молодожены. И редко праздник завершается рано.

Свадьбы планируют за полгода-год, и предсказать погоду заранее невозможно. Поэтому "Лесная поляна" предусмотрела все возможные варианты обеспечения комфорта гостей. От жары - кондиционеры, беседки, да и сама природа постаралась: хорошую тень дают лесные деревья. На случай прохладного вечера и дождика - крытая лаунж-зона, зонтики, пледы.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

И в жару гостей очень радует бассейн на улице.

Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- "Лесная поляна" - идеальное место для пар, которые мечтают о свадьбе в лесу.


Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

Вся территория, с залом для торжества, беседками, зоной отдыха, чайным домиком и домиком невесты, отдается под праздник целиком. Цена аренды, как везде, договорная: примерно от 700 долларов в пятницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжаем цикл материалов об агроусадьбах, которые хорошо подходят для проведения свадеб. В этот раз мы с блогером и организатором свадеб Алиной Балаш приехали в...
 
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