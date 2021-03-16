Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском

- Снаружи, под крышей, увешанной лампочками, располагается лаунж-зона, - объясняет Алина. - На случай дождя это очень удобно. А все эти лампочки вечером создают просто непередаваемо уютную атмосферу.

А еще молодоженам предлагают для красивой регистрации 5 арок на выбор, выносят на улицу столы для росписи, лавочки для церемонии бракосочетания.