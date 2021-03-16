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Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
16.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем цикл материалов об агроусадьбах, которые хорошо подходят для проведения свадеб. В этот раз мы с блогером и организатором свадеб
Очень уютная агроусадьба расположилась на лесистом холме недалеко от деревни Мочаны, это в 20 километрах от Минска. Комплекс состоит из нескольких зданий: банкетный зал, чайный домик, домик феи и гостевой дом.
Банкетный зал - действительно просторное помещение, при его строительстве старались сохранить деревья - одна из берез оказалась внутри помещения.
Зал - трансформер, тут можно поиграть с расстановкой столов, выбрать круглые или традиционные прямоугольные, обыграть зону для молодоженов. Зная, какая иногда в Беларуси стоит жара, в зале установили четыре кондиционера. Тут есть даже место для диджея - замаскированное на случай свадьбы в этностиле.
- Снаружи, под крышей, увешанной лампочками, располагается лаунж-зона, - объясняет Алина. - На случай дождя это очень удобно. А все эти лампочки вечером создают просто непередаваемо уютную атмосферу.
А еще молодоженам предлагают для красивой регистрации 5 арок на выбор, выносят на улицу столы для росписи, лавочки для церемонии бракосочетания.
- К сожалению, для свадеб хлеб пока не пекут, но торты хозяйка делает, и десерты красивые. Кухня у "Лесной поляны" своя, многие продукты - натуральные, свои: от этого сложно отказаться. Обычно праздничное меню с обслуживанием стоит около 50 долларов на человека по курсу. Бонусом идет оформление фуршета в зоне церемонии, чтобы гости не падали в голодные обмороки, - шутит Алина.
Для невесты есть домик феи - тут можно привести себя в порядок и, конечно, сделать атмосферные фото.
- Юки приносит коробочку с кольцами в корзинке. Это так мило! Без нее просто невозможно представить "Лесную поляну".
Гости, решившие ночевать, размещаются в гостевом домике. Тут же обычно остаются молодожены. И редко праздник завершается рано.
Свадьбы планируют за полгода-год, и предсказать погоду заранее невозможно. Поэтому "Лесная поляна" предусмотрела все возможные варианты обеспечения комфорта гостей. От жары - кондиционеры, беседки, да и сама природа постаралась: хорошую тень дают лесные деревья. На случай прохладного вечера и дождика - крытая лаунж-зона, зонтики, пледы.
Вся территория, с залом для торжества, беседками, зоной отдыха, чайным домиком и домиком невесты, отдается под праздник целиком. Цена аренды, как везде, договорная: примерно от 700 долларов в пятницу.
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Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Продолжаем цикл материалов об агроусадьбах, которые хорошо подходят для проведения свадеб. В этот раз мы с блогером и организатором свадеб Алиной Балаш приехали в...
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