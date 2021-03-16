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Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
16.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Год назад мы
Там, где раньше цвели вишни и пели петухи, сегодня работает строительная техника. Места возле реки и водохранилища совсем не узнать. О прошлом напоминает разве что костел Святого духа, возведенный здесь еще до начала масштабного строительства. Когда-то его шпиль доминировал над деревней Корзюки, а теперь все наоборот.
Что касается стоимости квартир, то для «очередников» стоимость метра начиналась от 1200 до 1300 рублей. Так, в начале прошлого года
Чуть позже была
В марте вышла еще одна проектная декларация, на этот раз по
Всего же в Чижовке-6а будет 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В общем в этом микрорайоне будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.
В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего тут смогут жить 560 семей.
По бывшей деревенской территории идут две новые улицы: Проектируемая № 1 и Проектируемая № 2. Одна стала продолжением улицы Пташука, вторая протянулась от торгового центра к Чижовскому водохранилищу.
Застройка Чижовки-6 и Чижовки-6а завершится в 2021-22 годах. Детский сад предполагается возвести в 2023-м.
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Год назад мы побывали в районе нового микрорайона Чижовка-6. Ранее тут, на берегу Свислочи, был тихий уголок частного сектора, куда добирались лишь местные жители...
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