ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

16.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Год назад мы побывали в районе нового микрорайона Чижовка-6. Ранее тут, на берегу Свислочи,  был тихий уголок частного сектора, куда добирались лишь местные жители да рыбаки. Все изменилось два года назад, когда частные дома приговорили к сносу, а на их месте решили возвести микрорайоны Чижовка-6 и Чижовка-6а. Этой весной мы вновь отправились на южную окраину Минска, чтобы посмотреть, как идет строительство.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Там, где раньше цвели вишни и пели петухи, сегодня работает строительная техника. Места возле реки и водохранилища совсем не узнать. О прошлом напоминает разве что костел Святого духа, возведенный здесь еще до начала масштабного строительства. Когда-то его шпиль доминировал над деревней Корзюки, а теперь все наоборот.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Так это место выглядело в прошлом году
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
А так сейчас

Микрорайон Чижовка-6а находится между улицами Уборевича и Корзюки, прямо за гипермаркетом. Рядом с уже существующей застройкой растет Чижовка-6.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Генподрядчик ОАО «МАПИД» вышел на эту площадку в ноябре 2019 года. Первыми строители возвели 19-этажную свечку на 132 квартиры и пятиподъездную 9-этажку на 193 квартиры. Всего на этот год намечена сдача в эксплуатацию 7 домов, еще 5 домов сдадут в 2022 году.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Что касается стоимости квартир, то для «очередников» стоимость метра начиналась от 1200 до 1300 рублей. Так, в начале прошлого года вышла проектная декларация на первую высотку. 82 квартиры тут предлагались «очередникам», а еще 50 квартир − сотрудникам государственных СМИ, состоящим на учете нуждающихся по месту работы. Стоимость «квадрата» для квартир с внутренней отделкой составляла 1332 рубля для нормируемой̆ площади жилого помещения (1980 рублей − для площади, превышающей̆ нормируемую).

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Чуть позже была опубликована декларация и по девятиэтажке. Стоимость «квадрата» нормируемой площади здесь составляла 1259 рублей (1980 рублей для площади, превышающей̆ нормируемую). Квартиры распределили преимущественно между многодетными семьями.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

В марте вышла еще одна проектная декларация, на этот раз по жилому дому № 2 по генплану –  девятиэтажному дому на 105 квартир. Что интересно здесь стоимость «квадрата» стала еще ниже − 1229 рублей для нормируемой площади (1980 рублей для площади, превышающей̆ нормируемую). И это касается квартир с внутренней отделкой.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Всего же в Чижовке-6а будет 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В общем в этом микрорайоне будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего тут смогут жить 560 семей.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Для автомобилистов возведут 4 многоуровневых паркинга примерно на 250 мест каждый. Они разместятся ближе к гипермаркету Green. Гаражи-стоянки будут строить с долевым участием граждан.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

По бывшей деревенской территории идут две новые улицы: Проектируемая № 1 и Проектируемая № 2. Одна стала продолжением улицы Пташука, вторая протянулась от торгового центра к Чижовскому водохранилищу.

Застройка Чижовки-6 и Чижовки-6а завершится в 2021-22 годах. Детский сад предполагается возвести в 2023-м.

Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке
Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Год назад мы побывали в районе нового микрорайона Чижовка-6. Ранее тут, на берегу Свислочи,  был тихий уголок частного сектора, куда добирались лишь местные жители...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД Украины прокомментировал задержание белорусского журналиста Дениса Ивашина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by