Часть квартир - работникам госСМИ. Вот как идет стройка домов для очередников в Чижовке

Всего же в Чижовке-6а будет 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В общем в этом микрорайоне будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего тут смогут жить 560 семей.