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Что можно снять за $160 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

16.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Аналитики говорят, что предложение квартир на столичном рынке аренды растет уже не первый месяц. А вот спрос на съемное жилье, наоборот, остается довольно низким. Мы решили проверить, что в этой ситуации происходит с ценами на квартиры. Результат мониторинга базы арендного жилья – перед вами: это самые дешевые арендные «однушки» Минска на сегодня.

Однушка без «стиралки» в Чижовке за $160

Самую недорогую однокомнатную квартиру мы обнаружили в Чижовке. Здесь на улице Ауэзова сдается стандартная «однушка» площадью 32 «квадрата». Жилье находится на пятом этаже «хрущевки» 1970 года.

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

В объявлении указано, что в квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника (холодильник и телевизор). Правда, стиральную машину жильцам нужно будет искать отдельно. Квартира сдается на длительный срок, по договору найма.

Квартира в Шабанах со «стиралкой» за $170

Эта квартира находится в Шабанах на улице Ротмистрова, в паре остановок от метро «Могилевская».

Квартира располагается на 4-м этаже девятиэтажной «панельки». Съемное жилье обставлено и меблировано. Тут есть холодильник, мелкая бытовая техника, стиральная машина, установлены стеклопакеты.

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Квартира сдается на длительный срок.

«Однушка» на Лещинского за $170

Эта квартира находится на улице Лещинского (район Кунцевщина) в современном доме 2006 года постройки. Жилье располагается на 5-м этаже и имеет площадь в 34 «квадрата».

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Судя по фотографиям, в квартире сделан неплохой ремонт. А вот о наличии бытовой техники не говорится.

Квартира за $170 на Кижеватова

В этой однокомнатной квартире в микрорайоне Курасовщина есть все, что нужно для комфортного проживания − холодильник, «микроволновка», мелкая бытовая техника, стиральная машина, телевизор и высокоскоростной интернет. Площадь квартиры – 31 квадратный метр. Располагается на 3-м этаже девятиэтажки.

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Автор объявления отмечает, что возле дома имеется парковка, благоустроенный двор, детская площадка, рядом − магазин, супермаркет и зеленая зона. В районе много общественного транспорта, до метро – 10 минут.

«Однушка» напротив Тракторного завода за $180

В пятиэтажном кирпичном доме по улице Долгобродской сдается однокомнатная квартира площадью 36 «квадратов».


Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

В квартире  есть холодильник, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет, а также − встроенные шкафы, стеклопакеты и хороший вид из окна. Рядом − благоустроенный двор, детская площадка, торговый центр (прямо в этом же доме находится известный спортивный магазин «Старт»), супермаркет, спортивный центр и зеленая зона. До станции метро «Тракторный завод» − пару минут пешком, до остановки трамвая – полминуты.

«Однушка» в Малиновке с хорошим видом за $180

На улице Слободской сдается в аренду 1-комнатная квартира на последнем этаже 9-этажного дома.

В помещении площадью 33 квадратных метра есть вся необходимая мебель, а также холодильник и стиральная машина. В квартире прописан 1 человек.

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

Собственник не приемлет домашних животных и отмечает, что при вселении обязателен залог в размере месячной оплаты проживания.

Квартира, куда можно взять питомца, за $199

Эта однокомнатная квартира находится в трехэтажной «сталинке» на улице Коржа, что в районе улицы Розы Люксембург.

Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске
Что можно снять за 0 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

В квартире площадью 30 «квадратов» есть мебель, холодильник и плита. За отдельную плату хозяин найдет стиральную машину.

Жилье сдается на длительный срок. Кстати, собственник не против домашних животных.

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Теги: Минск
 
 
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Аналитики говорят, что предложение квартир на столичном рынке аренды растет уже не первый месяц. А вот спрос на съемное жилье, наоборот, остается довольно низким....
 
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