Что можно снять за $160 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

В объявлении указано, что в квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника (холодильник и телевизор). Правда, стиральную машину жильцам нужно будет искать отдельно. Квартира сдается на длительный срок, по договору найма.

Эта квартира находится в Шабанах на улице Ротмистрова, в паре остановок от метро «Могилевская».

Квартира располагается на 4-м этаже девятиэтажной «панельки». Съемное жилье обставлено и меблировано. Тут есть холодильник, мелкая бытовая техника, стиральная машина, установлены стеклопакеты.