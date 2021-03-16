Что можно снять за $160 в месяц? Поискали недорогие «однушки» в аренду в Минске

В квартире есть холодильник, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет, а также − встроенные шкафы, стеклопакеты и хороший вид из окна. Рядом − благоустроенный двор, детская площадка, торговый центр (прямо в этом же доме находится известный спортивный магазин «Старт»), супермаркет, спортивный центр и зеленая зона. До станции метро «Тракторный завод» − пару минут пешком, до остановки трамвая – полминуты.
На улице Слободской сдается в аренду 1-комнатная квартира на последнем этаже 9-этажного дома.
В помещении площадью 33 квадратных метра есть вся необходимая мебель, а также холодильник и стиральная машина. В квартире прописан 1 человек.