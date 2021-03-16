Сезон распродажи. Что происходит с белорусскими евробондами?

Источник материала: Tut.by

Несколько западных инвестиционных фондов заявили о продаже евробондов Беларуси, выпущенных в июне прошлого года. Доходность этих ценных бумаг с начала марта упала на 6,27 процентных пункта. Разбираем с аналитиком исследовательской группы BusinessForecast.by Александром Мухой, что происходит с белорусскими гособлигациями, чего ждать дальше и какое отношение происходящее на рынке ценных бумаг имеет к рядовым белорусам.



Фото: vesti.bg

Что происходит с белорусскими евробондами?

Котировки белорусских евробондов резко пошли вниз. Например, по размещенным в июне гособлигациям сроком погашения в 2031 году на Франкфуртской бирже на утро 15 марта они упали до 92,04% от номинала. Это не самое больше падение котировок евробондов Беларуси, размещенных в июне прошлого года. Наиболее глубокий провал случился сразу после президентских выборов в августе-сентябре.

— Очевидно, что инвесторы, в первую очередь европейские и американские, вынуждены были избавляться от этих бумаг на фоне возросших политически и экономических рисков в нашей стране, — уточняет Александр Муха.

Позже котировки восстановились и даже торговались на уровне чуть выше номинала. А теперешнее падение котировок, усилившееся в марте, связано в том числе с привлечением внимания к проблеме Беларуси со стороны Народного антикризисного управления, считает аналитик. На фоне заявлений ряда инвестиционных фондов о продаже белорусских евробондов с 11 по 15 марта произошло падение с 95,48% до 92,04% от номинала.

— Держатели решили сбросить евробонды этого выпуска. Наверное, распродажа продолжится и в ближайшее время. Соответственно, можно прогнозировать, что цена этого скандального выпуска будет снижаться, потому что НАУ официальными обращениями о проблемах, связанных с размещением последнего выпуска суверенных евробондов Беларуси, привлек внимание не только мировой общественности и инвестиционного сообщества, но и властей европейских государств и США.

Почему держатели ценных бумаг от них избавляются?

Причин несколько. В сложившейся ситуации не исключено, что может быть инициировано расследование регуляторов ЕС и США в части размещения последнего выпуска суверенных еврооблигаций Беларуси, указывает эксперт. В случае выявления в рамках указанного расследования нарушений законодательства ЕС и США могут быть заблокированы расчеты по евробондам Беларуси в ведущих международных депозитариях Depository Trust Company (DTC), Euroclear Bank SA/NV (Euroclear) и Clearstream Banking S.A. (Clearstream, Luxembourg). В результате Минфин Беларуси будет направлять купонные доходы платежному агенту Citibank N.A. (London Branch), но тот не будет дальше выплачивать их держателям белорусских бумаг до момента окончания расследования, которое может длиться годами.

— В конечном счете, в рамках расследования властей ЕС и США могут появиться правовые основания для отмены сделки по размещению последнего выпуска евробондов в судебном порядке и применению к ней последствий ничтожности. Проще говоря, в случае отмены указанной сделки правительство Беларуси будет вынуждено вернуть инвесторам ранее привлеченные денежные средства, а у инвесторов будут аннулированы соответствующие записи на счетах по учету еврооблигаций в банках и депозитариях. При этом уже полученные купонные доходы инвесторы будут обязаны вернуть белорусской стороне, — объясняет Александр Муха. — Думаю, что отдельные держатели евробондов могут выйти из белорусских бумаг, опасаясь стать фигурантами расследования.

Помимо опасения возможного расследования со стороны властей стран ЕС, продавцы белорусских гособлигаций оценивают риски. При сохранении нынешней ситуации достаточно заметно растет вероятность дефолта по евробондам, считает эксперт. Продавая белорусские бумаги сейчас, они желают сократить свои убытки.



Данные Франкфуртской биржи по цене белорусских облигаций, размещенных летом 2020 года (погашение — 2031 год)

Третья причина связана с репутационными рисками. До тех пор, пока держатели белорусских евробондов получали дивиденды в тишине, они могли не задумываться о репутации своего должника или закрывать глаза на политический и правовой контекст. Но как только вопрос финансирования ими белорусского правительства стал обсуждаться в контексте политического кризиса и нарушений прав человека в Беларуси, то риск засветиться в этой истории приобрел новое содержание. В этом случае репутационные потери потому могут быть гораздо выше, чем реальные от продажи белорусских гособлигаций сейчас.

Кто сейчас покупает эти евробонды?

Интерес к выпущенным в прошлом году Минфином евробондам могут проявлять белорусы, россияне, а также западные инвесторы, которые верят в политические перемены в Беларуси.

— Покупатели приобретают евробонды Беларуси в расчете на уход Лукашенко, смену власти и урегулирование политического кризиса, что приведет к сильному росту котировок белорусских евробондов. В этом случае такие инвесторы смогут заработать дополнительный доход на росте стоимости белорусских бумаг, — оценивает ситуацию экономист. — Например, мы можем за облигацию номиналом в 200 тысяч долларов при котировке 92% заплатить по факту 184 тысячи долларов. Это означает, что как минимум, можно заработать 16 тысяч долларов на одной еврооблигации последнего выпуска.

Зачем вообще евробонды, когда есть обычные кредиты?

Евробонды представляют собой классические облигации, которые размещаются по законодательству европейских государств и США. Эти ценные бумаги, вопреки названию, чаще всего размещаются в долларах.

— Эмитент ценных бумаг размещает облигации, в нашем случае еврооблигации, а покупатель этих ценных бумаг таким образом одалживает в рамках этого инструмента свои денежные средства под определенную ставку, который называется купонный доход. Например, купонный доход по выпуску июня 2020 года с погашением в 2031-м составляет 6,378% годовых, который выплачивается раз в полгода, — объясняет эксперт.

Размещение таких ценных бумаг — это возможность для правительства Беларуси и других резидентов страны привлечь на сравнительно комфортных условиях крупные суммы денежных средств на достаточно длительный период времени.

— Это важный источник внешних заимствований для финансирования экономического роста Беларуси. В данный момент в обращении находится сразу пять выпусков евробондов правительства на общую рекордную сумму 3,250 млрд долларов. Плюс облигации на сумму 500 млн долларов Банка развития, который по сути подконтролен правительству, и 210 млн белорусских рублей.

Зачем нам евробонды, если проценты по ним выше, чем кредитам России или МВФ?

Действительно, кредиты международных финансовых институтов и России для Беларуси дешевле, чем привлечение средств через еврооблигации, потому что по сути они предоставляются на льготных условиях.

— Это инструмент дешевого финансирования, привлекаемого на рыночных условиях. Его преимущество в том, что правительство и другие резиденты Беларуси могут привлечь достаточно крупные суммы иностранных ресурсов без выполнения каких-либо других экономических и политических условий, потому что в отличие от кредитов России и международных финансовых институтов, привлечение средств не сопровождается выполнением таких условий, в том числе негласных. В этом смысле евробонды — это инструмент обеспечения экономической независимости страны, поскольку позволяет персонифицировать географическую структуру внешнего государственного долга, вкупе со снижением зависимости от основного иностранного кредитора — Российской Федерации.

Размещение ценных бумаг также позволяет субъектам хозяйствования привлекать на различные проекты крупные суммы, которые сложно найти на внутреннем рынке.

Чем лучше экономическая ситуация в стране, чем больше доверия к ней, тем ниже ставки. Например, в декабре прошлого года Украина разместила под рекордно низкую доходность за историю ее независимости — 6,2% годовых с погашением в 2033 году.

— Если бы у нас был урегулирован политический кризис, Беларусь могла бы привлечь иностранные ресурсы по рекордно низкой ставке, которая была бы ниже, чем у Украины, меньше 6% годовых. За счет нового выпуска суверенных евробондов Минфин мог бы привлечь более дешевые длинные иностранные ресурсы, тем самым снизив среднюю стоимость обслуживания внешнего госдолга, а значит и уменьшить расходы бюджета на это, — считает эксперт.

Инвестофонды продают евробонды. А нам что с этого?

— На той же Франкфуртской бирже есть такой показатель как доходность — сейчас он 7,6505%. Доходность по евробондам является отражением всего спектра страновых рисков. На эту купонную доходность смотрят иностранные инвесторы и кредиторы резидентов Беларуси. Очевидно, что на фоне ухудшившегося доступа [к новым иностранным кредитам] это приводит к удорожанию всех внешних заимствований, — объясняет Александр Муха. — Потери, связанные с удорожанием новых внешних заимствований и продлением текущих долговых обязательств (не только правительства, но также белорусских компаний и банков — Прим. ред.), номинированных в иностранной валюте, могут исчисляться сотнями миллионов долларов.

Но все же распродажа евробондов Беларуси, как и удорожание потенциальных внешних займов — это не болезнь, а ее симптом. Он косвенно отражает оценки и веру инвесторов в белорусскую экономику.

Если политический кризис не будет урегулирован, на фоне экономических санкций ЕС, США и их партнеров, значительных платежей по внешнему долгу в условиях ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям и высоких девальвационных ожиданий экономический спад продолжится. Это может вести к росту просроченной задолженности компаний и банков по внешним кредитам, а по цепочке и внутри страны.

— В конечном счете это приведет к существенному ухудшению белорусских предприятий и банков, что по цепочке выльется в падение денежных доходов населения в реальном выражении и в долларовом эквиваленте.