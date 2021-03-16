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Взяточничество и вовлечение в проституцию. В Могилеве начался суд над экс-гендиректором лифтового холдинга
16.03.2021 09:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Могилевского района рассматривают дело бывшего гендиректора Могилевского завода лифтового машиностроения Бориса Ковалевского. Кроме него, на скамье подсудимых — еще 4 человека. Фигурантов дела обвиняют во взяточничестве и вовлечении в проституцию либо принуждении к продолжению занятия ею,
Дело в отношении экс-гендиректора Могилевского завода лифтового машиностроения и еще 4 человек начали рассматривать 15 марта. Процесс закрыт.
По информации суда, фигурантам вменяют получение взятки, дачу взятки повторно либо в крупном размере, пособничество в даче взятки и вовлечение в проституцию либо принуждение к продолжению занятия ею.
Под стражей находятся двое из пяти обвиняемых.
По некоторым данным, Борис Ковалевский
Через 3 дня после задержания гендиректора
Вместо Ковалевского новым гендиректором Могилевского завода лифтового машиностроения
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Взяточничество и вовлечение в проституцию. В Могилеве начался суд над экс-гендиректором лифтового холдинга
На скамье подсудимых всего 5 фигурантов, из них под стражей - двое.
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