Взяточничество и вовлечение в проституцию. В Могилеве начался суд над экс-гендиректором лифтового холдинга

Источник материала: Tut.by

В суде Могилевского района рассматривают дело бывшего гендиректора Могилевского завода лифтового машиностроения Бориса Ковалевского. Кроме него, на скамье подсудимых — еще 4 человека. Фигурантов дела обвиняют во взяточничестве и вовлечении в проституцию либо принуждении к продолжению занятия ею, пишет 6tv.by.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Дело в отношении экс-гендиректора Могилевского завода лифтового машиностроения и еще 4 человек начали рассматривать 15 марта. Процесс закрыт.

По информации суда, фигурантам вменяют получение взятки, дачу взятки повторно либо в крупном размере, пособничество в даче взятки и вовлечение в проституцию либо принуждение к продолжению занятия ею.

Под стражей находятся двое из пяти обвиняемых.

По некоторым данным, Борис Ковалевский был задержан 4 мая 2020 года. Сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждали, что его задержали с поличным, то есть при получении или передаче взятки. Сообщалось также, что вместе с Ковалевским задержали еще 12 человек.

Через 3 дня после задержания гендиректора пропал главный конструктор «Могилевлифтмаша» Игорь Балабанов . Утром 7 мая он ушел из дома одетый, как на работу, и не вернулся. В сентябре его скелетированные останки нашли в лесу. Причину смерти силовики официально не назвали.

Вместо Ковалевского новым гендиректором Могилевского завода лифтового машиностроения стал Сергей Чертков — в июле 2020 года. Ковалевский же проработал 6 лет — его назначил Лукашенко в 2014 году. Топ-менеджер был членом Совета Республики в 2016—2019 годах.

В лифтостроительный холдинг ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» входят три могилевских завода («Могилевлифтмаш», «Электродвигатель» и «Зенит»), а также предприятие в Бегомле — ОАО «Ветразь».