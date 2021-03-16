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Минфин Беларуси не выкупал облигации у датских инвестфондов

16.03.2021 09:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Датские инвестфонды не предъявляли Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.


Фото из архива

На прошлой неделе стало известно, что датские инвестфонды BankInvest, Jyske Invest, Sparinvest и Nordea избавились от евробондов Беларуси. Кроме того, с 1 апреля откажется от инвестиций в белорусские бумаги датский пенсионный фонд AkademikerPension.

— Сделки купли-продажи [облигаций] совершались на бирже. Кто стал новым держателем белорусских бондов, нам неизвестно. Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения не предъявлялись, — сказал информированный источник.

Причинами продажи ценных бумаг белорусского правительства представители компаний называли насилие по отношению к белорусам, нарушение прав человека в стране и непризнание результатов выборов.

В феврале Народное антикризисное управление (НАУ) от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели два выпуска белорусских еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов выразил сомнение, что инвестфонды приобретали белорусские евробонды «для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность». Кроме того, по мнению министра, экономические предпосылки для досрочной продажи белорусских бумаг также отсутствуют.

— Ситуация с платежным балансом [Беларуси], со счетом текущих операций положительная, — сказал Селиверстов.

В ближайшее время НАУ должно встретиться с представителями австрийского Raiffeisen Bank, который был одним из трех организаторов размещения белорусский гособлигаций. Как и еще два инвестбанка, он проводил проверку евробондов перед выпуском, оценивая рискованность бумаг. НАУ просит Raiffeisen признать, что «выпуск еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031 был неправомерен и не должен был состояться». В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций.

 
 
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Сделки купли-продажи облигаций совершались на бирже.
 
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