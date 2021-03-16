Минфин Беларуси не выкупал облигации у датских инвестфондов

Источник материала: Tut.by

Датские инвестфонды не предъявляли Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.



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На прошлой неделе стало известно, что датские инвестфонды BankInvest, Jyske Invest, Sparinvest и Nordea избавились от евробондов Беларуси. Кроме того, с 1 апреля откажется от инвестиций в белорусские бумаги датский пенсионный фонд AkademikerPension.

— Сделки купли-продажи [облигаций] совершались на бирже. Кто стал новым держателем белорусских бондов, нам неизвестно. Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения не предъявлялись, — сказал информированный источник.

Причинами продажи ценных бумаг белорусского правительства представители компаний называли насилие по отношению к белорусам, нарушение прав человека в стране и непризнание результатов выборов.

В феврале Народное антикризисное управление (НАУ) от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели два выпуска белорусских еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов выразил сомнение , что инвестфонды приобретали белорусские евробонды «для того, чтобы потом резко продать и потерять свою доходность». Кроме того, по мнению министра, экономические предпосылки для досрочной продажи белорусских бумаг также отсутствуют.

— Ситуация с платежным балансом [Беларуси], со счетом текущих операций положительная, — сказал Селиверстов.

В ближайшее время НАУ должно встретиться с представителями австрийского Raiffeisen Bank, который был одним из трех организаторов размещения белорусский гособлигаций. Как и еще два инвестбанка, он проводил проверку евробондов перед выпуском, оценивая рискованность бумаг. НАУ просит Raiffeisen признать, что «выпуск еврооблигаций Беларусь-2026 и Беларусь-2031 был неправомерен и не должен был состояться». В этом случае у инвесторов появилось бы основание требовать досрочного погашения облигаций.