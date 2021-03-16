|
Минфин Беларуси не выкупал облигации у датских инвестфондов
16.03.2021 09:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Датские инвестфонды не предъявляли Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.
На прошлой неделе стало известно, что датские инвестфонды BankInvest, Jyske Invest, Sparinvest и Nordea
— Сделки купли-продажи [облигаций] совершались на бирже. Кто стал новым держателем белорусских бондов, нам неизвестно. Минфину Беларуси еврооблигации для досрочного погашения не предъявлялись, — сказал информированный источник.
Причинами продажи ценных бумаг белорусского правительства представители компаний называли насилие по отношению к белорусам, нарушение прав человека в стране и непризнание результатов выборов.
В феврале Народное антикризисное управление (НАУ) от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели два выпуска белорусских еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа.
Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов
— Ситуация с платежным балансом [Беларуси], со счетом текущих операций положительная, — сказал Селиверстов.
В ближайшее время НАУ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделки купли-продажи облигаций совершались на бирже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)