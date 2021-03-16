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Alibaba получит крупнейший штраф в истории Китая
16.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАнтимонопольные органы Китая намерены назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По информации источников издания, китайские власти намерены взыскать более 975 миллионов долларов. Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания "наказывает" продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.
Alibaba ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользуРегулятор хочет пресечь такую практику. Инвесторы и бизнес отмечают, что такое противостояние властей с крупнейшим игроком может негативно сказаться на ситуации на рынке.
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Антимонопольные органы Китая намерены назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По...
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