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Alibaba ограничивает продвижение их товаров на своих сайтах, таким образом заставляя их делать выбор в свою пользу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Alibaba получит крупнейший штраф в истории Китая Антимонопольные органы Китая намерены назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По...

Антимонопольные органы Китая намерены назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на крупнейшую в истории страны сумму. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По информации источников издания, китайские власти намерены взыскать более 975 миллионов долларов. Alibaba, по версии регуляторов, ведет нечестную борьбу с конкурентами. Компания "наказывает" продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.Регулятор хочет пресечь такую практику. Инвесторы и бизнес отмечают, что такое противостояние властей с крупнейшим игроком может негативно сказаться на ситуации на рынке.