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Республиканский конкурс инновационных проектов в этом году пройдет по новым правилам

16.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новая редакция положения утверждена Совмином. Для участников открылись новые возможности. В конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В дополнение к юридическим и физическим лицам могут участвовать индивидуальные предприниматели. Кроме того, появился дополнительный - пятый этап. Прием заявок на конкурс уже открыт. Их можно оформить на специальном интернет-сайте. Срок подачи документов - не позднее 30 мая. 
 
 
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Новая редакция положения утверждена Совмином. Для участников открылись новые возможности. В конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты...
 
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