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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканский конкурс инновационных проектов в этом году пройдет по новым правилам Новая редакция положения утверждена Совмином. Для участников открылись новые возможности. В конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты...

Новая редакция положения утверждена Совмином. Для участников открылись новые возможности. В конкурсе теперь могут принимать участие инновационные проекты различных стадий реализации. В дополнение к юридическим и физическим лицам могут участвовать индивидуальные предприниматели. Кроме того, появился дополнительный - пятый этап. Прием заявок на конкурс уже открыт. Их можно оформить на специальном интернет-сайте. Срок подачи документов - не позднее 30 мая.