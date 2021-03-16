ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БМЗ в январе - феврале вдвое увеличил экспорт труб в ЕС

16.03.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Это 210 % к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. Лидером потребления стала Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта продукции. За 2 месяца года объемы производства, реализации и экспорта также нарастил БелАЗ. На март запланированы новые поставки в дальнее зарубежье: в Индию и Чили.

Что касается МАЗа, предприятие намерено продвигать продукцию на рынок Армении

В эту страну могут отправиться наши автобусы и строительная техника. А для укрепления бизнес-отношений будет организован визит армянских предпринимателей в Минск
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это 210 % к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. Лидером потребления стала Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Домик феи, бассейн и береза в банкетном зале усадьбы «Лесная поляна». Ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by