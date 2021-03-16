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Количество политзаключенных в Беларуси растет, но в ЕС считают санкции эффективными
16.03.2021 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский союз ввел уже три пакета санкций против белорусских властей, силовиков и предприятий, но количество политзаключенных в стране стабильно растет каждую неделю. При этом четверо из них объявляли голодовку, двое — Игорь Лосик и
Вопросы представителям Евросоюза мы отправили после публикации
«Стараюсь к этому просто как-то подготовиться, потому что я устал ждать и надеяться на хорошее, а в ответ каждую неделю на протяжении уже восьми месяцев только хуже и хуже. <.> Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все», — так Лосик завершает свое письмо.
В тот же день стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение, в знак протеста он
В письме к европейским чиновникам мы процитировали письмо Лосика, а также попросили ответить на вопросы: не считает ли в ЕС, что слишком мягко относятся к режиму Лукашенко, может ли Евросоюз в принципе сделать что-то, помимо введения экономических санкций, чтобы остановить насилие в Беларуси, когда будет введен четвертый пакет санкций и что он будет из себя представлять.
Ответ получился довольно дипломатичным.
«Санкции также имеют репутационный эффект»
Представитель ЕС отметил, что Европейский Союз, наряду с народом Беларуси и подавляющим большинством международного сообщества, требует освобождения всех тех, кто был незаконно задержан, в том числе политических заключенных, судебного преследования лиц, ответственных за жестокость силовиков, а также соблюдения основных свобод слова и собраний.
— Жестокое насилие со стороны белорусских властей после фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года является позором, — заявил представитель ЕС.
По его словам, Европейский союз играет ведущую роль в международном реагировании на ситуацию в Беларуси и предпринимает четкие действия.
— Мы ввели санкции в отношении 84 лиц и 7 организаций, ответственных за репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за нарушения в ходе избирательного процесса. В качестве одного из конкретных примеров влияния санкций на деятельность предприятий, включенных в список, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик
«ЕС пересмотрел свои отношения с Беларусью»
Евросоюз, по словам чиновника, помимо прямого введения санкций, занимается привлечением белорусских властей к ответственности в соответствующих международных организациях: государства-члены ЕС возглавили инициативу в рамках ОБСЕ по обращению к Московскому механизму, который предоставил беспристрастный
— На 46-й сессии СПЧ, которая продолжается в настоящее время, ЕС внес на рассмотрение проект резолюции, который предусматривает создание надежного механизма отчетности при Верховном комиссаре по правам человека. Основной целью механизма назван сбор, анализ и сохранение доказательств нарушений прав человека, совершаемых в Беларуси. Мы надеемся, что резолюция будет принята в самом конце сессии СПЧ (22/23 марта) и что мандат будет быстро введен в действие, — отмечает чиновник.
Он подчеркивает: ЕС пересмотрел свои отношения с Беларусью и предпринял решительные действия в поддержку демократии, прав человека и основных свобод.
— Мы сократили двустороннее сотрудничество с властями на центральном уровне и одновременно увеличили поддержку белорусского народа и гражданского общества; мы перекалибровали финансовую помощь, чтобы она приносила пользу населению, в частности, направив ее по мере возможности в сторону от центральных властей и в сторону негосударственных, местных и региональных субъектов. Кроме того, Еврокомиссия неоднократно заявляла, что готова решительно поддерживать демократическую Беларусь различными средствами. Наконец, ЕС продолжает призывать белорусские власти к поиску мирного и демократического решения кризиса посредством инклюзивного национального диалога с широким обществом, в частности с Координационным советом. ЕС продолжает поддерживать предложение действующего председателя ОБСЕ о содействии этому диалогу и продолжает продвигать такой подход вместе со своими международными партнерами. ЕС готов внести свой вклад в эти усилия, — говорит представитель ЕС.
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Европейский союз ввел уже три пакета санкций против белорусских властей, силовиков и предприятий, но количество политзаключенных в стране стабильно растет каждую...
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