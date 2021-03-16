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Количество политзаключенных в Беларуси растет, но в ЕС считают санкции эффективными

16.03.2021 10:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский союз ввел уже три пакета санкций против белорусских властей, силовиков и предприятий, но количество политзаключенных в стране стабильно растет каждую неделю. При этом четверо из них объявляли голодовку, двое — Игорь Лосик и Сергей Петрухин — пытались вскрыть вены. Считают ли в ЕС санкции эффективными и может ли Европа вообще сделать что-то более решительное для прекращения насилия в Беларуси, TUT.BY спросил у представителя ЕС в Брюсселе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вопросы представителям Евросоюза мы отправили после публикации письма Игоря Лосика, в котором он написал, что не питает никаких иллюзий и не верит, что в стране что-то изменится.

«Стараюсь к этому просто как-то подготовиться, потому что я устал ждать и надеяться на хорошее, а в ответ каждую неделю на протяжении уже восьми месяцев только хуже и хуже. <.> Лучше б просто расстреляли по-быстрому, и не видеть это все», — так Лосик завершает свое письмо.

В тот же день стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение, в знак протеста он попытался порезать себе руку и объявил сухую голодовку, которую завершил только спустя пять дней.

В письме к европейским чиновникам мы процитировали письмо Лосика, а также попросили ответить на вопросы: не считает ли в ЕС, что слишком мягко относятся к режиму Лукашенко, может ли Евросоюз в принципе сделать что-то, помимо введения экономических санкций, чтобы остановить насилие в Беларуси, когда будет введен четвертый пакет санкций и что он будет из себя представлять.

Ответ получился довольно дипломатичным.

«Санкции также имеют репутационный эффект»

Представитель ЕС отметил, что Европейский Союз, наряду с народом Беларуси и подавляющим большинством международного сообщества, требует освобождения всех тех, кто был незаконно задержан, в том числе политических заключенных, судебного преследования лиц, ответственных за жестокость силовиков, а также соблюдения основных свобод слова и собраний.


— Жестокое насилие со стороны белорусских властей после фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года является позором, — заявил представитель ЕС.

По его словам, Европейский союз играет ведущую роль в международном реагировании на ситуацию в Беларуси и предпринимает четкие действия.

— Мы ввели санкции в отношении 84 лиц и 7 организаций, ответственных за репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также за нарушения в ходе избирательного процесса. В качестве одного из конкретных примеров влияния санкций на деятельность предприятий, включенных в список, министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик признал, что компании из двух стран-членов ЕС прекратили поставки на белорусские предприятия. Наши санкции также имеют репутационный эффект, и мы знаем, что они повлияли на решения операторов, не входящих в ЕС, при ведении хозяйственной деятельности в Беларуси. И ЕС рассматривает вопрос о введении дальнейших санкций. Мы не строим предположений о том, будут ли и когда будут введены дополнительные санкции, или из чего они будут состоять, поскольку это решение должно приниматься государствами — членами ЕС единогласным решением в Совете, — отметил представитель ЕС.

«ЕС пересмотрел свои отношения с Беларусью»

Евросоюз, по словам чиновника, помимо прямого введения санкций, занимается привлечением белорусских властей к ответственности в соответствующих международных организациях: государства-члены ЕС возглавили инициативу в рамках ОБСЕ по обращению к Московскому механизму, который предоставил беспристрастный отчет, подтверждающий фальсификацию результатов выборов и систематические нарушения прав человека со стороны государственных органов Беларуси; ЕС также инициировал резолюцию Совета ООН по правам человека в сентябре 2020 года с просьбой к Верховному комиссару ООН по правам человека провести мониторинг ситуации с правами человека в Беларуси, представить устную обновленную информацию о ситуации, включая рекомендации.

— На 46-й сессии СПЧ, которая продолжается в настоящее время, ЕС внес на рассмотрение проект резолюции, который предусматривает создание надежного механизма отчетности при Верховном комиссаре по правам человека. Основной целью механизма назван сбор, анализ и сохранение доказательств нарушений прав человека, совершаемых в Беларуси. Мы надеемся, что резолюция будет принята в самом конце сессии СПЧ (22/23 марта) и что мандат будет быстро введен в действие, — отмечает чиновник.

Он подчеркивает: ЕС пересмотрел свои отношения с Беларусью и предпринял решительные действия в поддержку демократии, прав человека и основных свобод.

— Мы сократили двустороннее сотрудничество с властями на центральном уровне и одновременно увеличили поддержку белорусского народа и гражданского общества; мы перекалибровали финансовую помощь, чтобы она приносила пользу населению, в частности, направив ее по мере возможности в сторону от центральных властей и в сторону негосударственных, местных и региональных субъектов. Кроме того, Еврокомиссия неоднократно заявляла, что готова решительно поддерживать демократическую Беларусь различными средствами. Наконец, ЕС продолжает призывать белорусские власти к поиску мирного и демократического решения кризиса посредством инклюзивного национального диалога с широким обществом, в частности с Координационным советом. ЕС продолжает поддерживать предложение действующего председателя ОБСЕ о содействии этому диалогу и продолжает продвигать такой подход вместе со своими международными партнерами. ЕС готов внести свой вклад в эти усилия, — говорит представитель ЕС.

 
 
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Европейский союз ввел уже три пакета санкций против белорусских властей, силовиков и предприятий, но количество политзаключенных в стране стабильно растет каждую...
 
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