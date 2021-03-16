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ЖК «Минский квартал» строят быстрее, чем планировали: сдача дома в конце года, "квадрат" - от $1150
16.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Минский квартал» возводит столичный застройщик «Айрон». Размещается комплекс в границах ул. Грушевскаой — пер. 1-го Железнодорожного — ул. Разинской — пер. Разинского — пер. Зенитного: недалеко от станции метро «Грушевка». Цена «квадрата» в новостройке этого ЖК стартует от $1150. Мы посмотрели, что уже возведено в этом комплексе, а что еще только в планах.
Жилой комплекс «Минский квартал» будет состоять из 4 домов, также в районе будет возведен многоуровневый паркинг. Жилые дома будут выполнены в единой архитектурной стилистике всего квартала. На первых этажах разместится социальная, коммерческая и бытовая инфраструктура – детский сад, магазины, аптеки, салоны красоты и др.
Первый дом жилого комплекса уже построили и продали еще на этапе его строительства.
Строительство жилого дома № 2 началось в июне 2020 года, а сдать объект в эксплуатацию
Новостройка рассчитана на 208 квартир (одно-, двух- и трехкомнатных) площадью от 26 до 72 квадратных метров. В доме 17 этажей и три подъезда. Конструктивная схема здания — каркас. Наружные стены выполнены из железобетонных однослойных панелей с утеплением. Внутренние стены, внутриквартирные перегородки — из силикатных блоков. В этом доме, в отличии от панельного, есть возможность при желании сделать перепланировку.
В квартирах свободная планировка, сдаются — под отделку. В помещениях будет стяжка пола и штукатурка стен, разводка электрики с установкой розеток и выключателей, подводка оптоволокна, счетчики воды и электроэнергии. На окнах и лоджии — двухкамерные стеклопакеты ПВХ, из сантехпосуды — унитаз. Высота потолков в квартирах — 2,5 метра. Из «фишек» — некоторые из квартир продаются с кладовыми, которые расположены в цоколе дома. Также присутствуют «однушки» от 26 кв.м., и квартиры евро-формата с отдельными спальнями и кухней-гостиной.
В настоящее время у покупателей есть возможность купить квартиру с привлечением кредита Белинвестбанка с пониженной процентной ставкой – 7,99% годовых.
Стоимость 1 кв.м. при 100% единовременной оплате (оплата в течение 3 банковских дней) и при условии привлечения кредита банка (собственное участие 30% - оплата в течение 3 банковских дней, кредитные средства - в согласованные с банком сроки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:
Стоимость при оплате в рассрочку по март 2022 г. (первоначальный платеж 30%- оплата в течение 3 банковских дней, оставшаяся сумма делится равными частями ежемесячно до конца рассрочки) сумма белорусских рублей, эквивалентная:
На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения административно-общественного назначения с отдельными входами. В пристроенной части здания откроют магазин самообслуживания.
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Жилой комплекс «Минский квартал» возводит столичный застройщик «Айрон». Размещается комплекс в границах ул. Грушевскаой — пер. 1-го Железнодорожного — ул....
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