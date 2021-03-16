Жилой комплекс «Минский квартал» будет состоять из 4 домов, также в районе будет возведен многоуровневый паркинг. Жилые дома будут выполнены в единой архитектурной стилистике всего квартала. На первых этажах разместится социальная, коммерческая и бытовая инфраструктура – детский сад, магазины, аптеки, салоны красоты и др.

Первый дом жилого комплекса уже построили и продали еще на этапе его строительства.