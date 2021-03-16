|
Торги во вторник начались с падения евро и доллара США
16.03.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль прибавил в цене на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:14, евро уменьшился в цене на 0,12%, доллар США упал на 0,12%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,24%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 16 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и европейская валюты немного потеряли в цене в начале торгов, российский рубль набрался сил.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)