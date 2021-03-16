Торги во вторник начались с падения евро и доллара США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль прибавил в цене на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:14, евро уменьшился в цене на 0,12%, доллар США упал на 0,12%, а российский рубль, наоборот, подорожал на 0,24%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 16 марта:

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,55 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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