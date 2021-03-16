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В Беларуси снова повысили цены на бензин
16.03.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дизельное топливо и автобензин подорожало в Беларуси с 16 марта. Розничные цена на топливо подняли в целях компенсации НПЗ возросших затрат на покупку нефти и в соответствии с принятой ранее стратегией,
Стоимость увеличилась на 1 копейку с 16 марта.
«С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов, - отметили в «Белнефтехиме». - В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике - на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов».
В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.
С 16 марта
Напомним, перед этим топливо дорожало на 1 копейку 10 марта, а до этого -
Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно
В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков
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Дизельное топливо и автобензин подорожало в Беларуси с 16 марта.
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