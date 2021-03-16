В Беларуси снова повысили цены на бензин

Дизельное топливо и автобензин подорожало в Беларуси с 16 марта. Розничные цена на топливо подняли в целях компенсации НПЗ возросших затрат на покупку нефти и в соответствии с принятой ранее стратегией, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Стоимость увеличилась на 1 копейку с 16 марта.

«С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов, - отметили в «Белнефтехиме». - В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике - на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов».

В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

С 16 марта

1 литра бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1 рубль 77 копеек,

АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 87 копеек,

АИ-98-К5-Евро - 2 рубля 9 копеек,

ДТ - 1 рубль 87 копеек.

Напомним, перед этим топливо дорожало на 1 копейку 10 марта, а до этого - 23 февраля .

Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку. В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало 21 и 28 января.