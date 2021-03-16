ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси снова повысили цены на бензин

16.03.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Дизельное топливо и автобензин подорожало в Беларуси с 16 марта. Розничные цена на топливо подняли в целях компенсации НПЗ возросших затрат на покупку нефти и в соответствии с принятой ранее стратегией, сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Стоимость увеличилась на 1 копейку с 16 марта.

«С 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5 процента. Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10−16 процентов, - отметили в «Белнефтехиме». - В Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике - на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов».

В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках.

С 16 марта

  • 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро стоит 1 рубль 77 копеек, 
  • АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 87 копеек, 
  • АИ-98-К5-Евро - 2 рубля 9 копеек, 
  • ДТ - 1 рубль 87 копеек.

Напомним, перед этим топливо дорожало на 1 копейку 10 марта, а до этого - 23 февраля.

Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку.  В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало 21 и 28 января.

В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизельное топливо и автобензин подорожало в Беларуси с 16 марта.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Количество политзаключенных в Беларуси растет, но в ЕС считают санкции эффективными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by