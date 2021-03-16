Совещание по IT-стране. Лукашенко хочет привлечь «напечатанные триллионы долларов» в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий, обсудили 16 марта на совещании у Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В Беларуси усилят контроль за криптовалютами

— В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах (нам это знакомо). Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды, — сказал Лукашенко.

Он напомнил принятие так называемого декрета о ПВТ 2.0, которым разрешались многие операции с криптовалютами и токенами. Лукашенко отметил, что кричащих злоупотреблений в обороте криптовалют не допущено за время действия декрета, но необходимы дополнительные меры на предотвращение финансирования терроризма.

— Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов, — объяснил Лукашенко.

Лукашенко хочет привлечь «напечатанные триллионы долларов» в Беларусь

Второй блок вопросов, по его словам, связан с использованием цифровых технологий для расширения возможностей развития. Он подчеркнул, что речь идет исключительно об установлении контроля, а не об ущемлении какой-либо сферы.

— Хочу сказать, что речь идет о контроле, с одной стороны, цивилизованном контроле. А с другой стороны, мы хотим воспользоваться моментом и для нашего развития использовать этот сегмент, — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что компании Парка высоких технологий по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли.

— И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит, и ценовой устойчивости. Однако нам надо посмотреть шире. В ковидный период прошлого года страны — мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимают и еще больше поймут потом. Никто не скрывает, что триллионы долларов были напечатаны для сохранения собственной экономики, поддержки бизнеса и людей, — считает Лукашенко.

— Куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, — в IT-индустрию, — сказал Лукашенко, отметив, что стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200% до 800%.

— Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну, — уверен Лукашенко.

Он предложил участникам совещания высказать идеи, что и как можно улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти свое применение в белорусском сегменте мирового IT-рынка.