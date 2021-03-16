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Власти хотят взять «под колпак» интернет

16.03.2021 14:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко потребовал взять интернет в Беларуси под контроль, используя для этого китайскую модель.

На совещании, прошедшем 16 марта, обсуждались проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. Во время мероприятия Лукашенко отметил, что в Беларуси необходимо решить вопросы использования информационных технологий для политических процессов и потребовал, чтобы в стране был создан контролирующий интернет орган.

«Правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов», - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба, что по этой тематике готовится комплексный указ. Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. Как рассказал после совещания первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, создание единого регулятора цифровой сферы - сложный вопрос, помогать решать который будет ПВТ.

Напомним, что ПВТ столкнулся с оттоком кадров из-за политической ситуации: многие ИТ-компании предпочли перевезти своих сотрудников в более безопасные страны еще в конце лета-начале осени 2020 года. Польская сторона выдала с сентября 2020 года порядка 2500 виз белорусским айтишникам. Эксперты полагали что ПВТ может лишиться всяких перспектив, если ситуация в стране не изменится.

 
 
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Александр Лукашенко потребовал взять интернет в Беларуси под контроль, используя для этого китайскую модель.
 
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