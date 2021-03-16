Власти хотят взять «под колпак» интернет

Александр Лукашенко потребовал взять интернет в Беларуси под контроль, используя для этого китайскую модель.

На совещании, прошедшем 16 марта, обсуждались проекты правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий. Во время мероприятия Лукашенко отметил, что в Беларуси необходимо решить вопросы использования информационных технологий для политических процессов и потребовал, чтобы в стране был создан контролирующий интернет орган.

«Правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций. Это первый блок вопросов», - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба, что по этой тематике готовится комплексный указ. Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. Как рассказал после совещания первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, создание единого регулятора цифровой сферы - сложный вопрос, помогать решать который будет ПВТ.