Опять? В Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы. Об этом шла речь на совещании у Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Тема поднимается уже не в первый раз.



Фото: Reuters

На совещании Александр Лукашенко обозначил проблемы цифрового развития страны. По его словам, по этой тематике готовится комплексный указ. Этот документ позволит «сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества».

— Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании, — заявил он.

Опять?

О том, что в Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы, говорят уже не первый год.

В апреле 2019 года во время посещения Александром Лукашенко Парка высоких технологий зашла речь о создании в Беларуси министерства цифровой экономики.

В октябре 2019 года у Александра Лукашенко прошло совещание по отдельным вопросам развития страны в цифровой сфере. На нем было принято решение, что Министерство связи и информатизации сменит название и будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации.

Предполагалось, что правительство внесет на рассмотрение Александру Лукашенко проекты соответствующих решений, но больше эта тема не поднималась.

Зарубежный опыт

На совещании Александр Лукашенко упомянул опыт Китая. В этой стране есть Министерство промышленности и информатизации КНР. Оно было создано еще в 2008 году и занимается регулированием и развитием почтовой связи, интернета, беспроводной связи, теле- и радиовещания, производства электронных и информационных товаров, индустрии программного обеспечения и информационного общества. При этом министерство не занимается регулированием контента медиаиндустрии и не отвечает за коммуникации, не являющиеся электронными.

Опять же, в 2008 году в России также появилось новое ведомство — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его задачи во многом схожи с функциями китайского ведомства, плюс министерство отвечает и за СМИ.