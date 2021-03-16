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В Беларуси в этом сезоне планируют получить не менее 8,5 миллионов тонн зерна
16.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВиды на будущий урожай! В Беларуси в этом сезоне планируют получить не менее 8,5 миллионов тонн зерна. Аграрии уже готовят технику, удобрения и семена для старта полевых работ. Одними из первых выходят машины для подкормки озимых культур, а как только почва прогреется - начнется сев яровых. К слову, на вооружении на мехдворах и энергонасыщенные тракторы. В Минской области их более 1 300. Так, в хозяйстве "Кленовичи" Крупского района машины уже готовы к работе.
Доработать, высушить и качественно сохранить урожай помогут зерносушильные комплексы белорусского производстваВыпускают их на заводе "Амкодор" в Крупках. Минская область на этот сезон закупила 26 приспособлений. Интерес к нашей продукции и в России, Казахстане и странах Балтии.
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Виды на будущий урожай! В Беларуси в этом сезоне планируют получить не менее 8,5 миллионов тонн зерна. Аграрии уже готовят технику, удобрения и семена для старта...
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