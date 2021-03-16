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Использование цифровых технологий и развитие этой сферы - сегодня тема совещания у Президента

16.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Совещание у Президента: решения на стыке IT и финансов

Назрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке  IT-отрасли и финансов. На повестке - правовые акты, направленные на пресечение незаконных финансовых операций. Сейчас "цифра" проникает в каждую сферу и в каждый дом. Действия цифровых гигантов, а иногда и просто их публичные заявления, влияют на традиционные отрасли - автомобилестроение, транспорт, логистику. В некоторых странах инструменты высокотехнологичных корпораций неприкрыто используются и в политике. Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют - уже обыденность. В 2017 году специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий у нас. 

Цифровые технологии: угрозы и возможности для развития

Президент предложил правительству высказаться, что и как улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти  применение в белорусском сегменте IT-рынка. Также речь о цифровом развитии страны. Совмин готовит комплексный указ. Он позволит сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать зарубежный опыт в построении цифрового общества. По мнению главы государства, пока решение этих вопросов неоправданно затянуто.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Совещание у Президента: решения на стыке IT и финансов Назрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке  IT-отрасли и финансов. На повестке -...
 
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