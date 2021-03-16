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Использование цифровых технологий и развитие этой сферы - сегодня тема совещания у Президента
16.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Совещание у Президента: решения на стыке IT и финансовНазрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке IT-отрасли и финансов. На повестке - правовые акты, направленные на пресечение незаконных финансовых операций. Сейчас "цифра" проникает в каждую сферу и в каждый дом. Действия цифровых гигантов, а иногда и просто их публичные заявления, влияют на традиционные отрасли - автомобилестроение, транспорт, логистику. В некоторых странах инструменты высокотехнологичных корпораций неприкрыто используются и в политике. Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют - уже обыденность. В 2017 году специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий у нас.
Цифровые технологии: угрозы и возможности для развитияПрезидент предложил правительству высказаться, что и как улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти применение в белорусском сегменте IT-рынка. Также речь о цифровом развитии страны. Совмин готовит комплексный указ. Он позволит сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать зарубежный опыт в построении цифрового общества. По мнению главы государства, пока решение этих вопросов неоправданно затянуто.
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Совещание у Президента: решения на стыке IT и финансов Назрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке IT-отрасли и финансов. На повестке -...
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