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Доллар США и евро подешевели на торгах во вторник

16.03.2021 14:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дешевле на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,16%, доллар США – 0,08%, а российский рубль прибавил в стоимости 0,25%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 16 марта:

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,59 рубля
  • 100 российских рублей – 3,55 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская и европейская валюты на торгах во вторник потеряли в цене, российский рубль укрепил свои позиции.
 
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