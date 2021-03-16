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Доллар США и евро подешевели на торгах во вторник
16.03.2021 14:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дешевле на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро потерял в цене 0,16%, доллар США – 0,08%, а российский рубль прибавил в стоимости 0,25%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 16 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Американская и европейская валюты на торгах во вторник потеряли в цене, российский рубль укрепил свои позиции.
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