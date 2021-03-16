Доллар США и евро подешевели на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Евро и доллар США стали дешевле на торгах во вторник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,16%, доллар США – 0,08%, а российский рубль прибавил в стоимости 0,25%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 16 марта:

1 евро – 3,09 белорусского рубля

1 доллар США – 2,59 рубля

100 российских рублей – 3,55 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.