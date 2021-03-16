Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) с 17 марта вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок из Брестской области, сообщает сайт ведомства.

Поводом послужило задержание очередной машины, которая под видом белорусских везла в Россию польские яблоки.

"Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше", - сообщает Россельхознадзор.

Ограничения будут действуют до предоставления информации о мерах, которые принимает белорусская сторона "для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора".

Странный картофель

Более 20 тонн картофеля, который следовал из Витебской области, не пропустили на территорию России. Сотрудники управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям усомнились, что картофель белорусский: на большей части сеток отсутствовала соответствующая маркировка.

Составлен акт о нарушении единых карантинных фитосанитарных требований при перевозке товаров, подконтрольных государственному карантинному фитосанитарному надзору. Продукцию вернули на территорию Беларуси.

О "санкционке"

Запрет ввоза отдельных видов товаров из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских компаний и физических лиц, был введен в России 2014 году. Эмбарго вводилось в несколько этапов.

Как считают эксперты, в России позитивными последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности (в частности, выросло производство мяса, молочных продуктов, овощей), а также снижение зависимости от агропродовольственного импорта.

В это же время неоднократно фиксировались случаи попыток ввоза санкционной продукции под видом произведенной в Беларуси.