Сельское хозяйство Беларуси увеличит производство на 2,8% в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар - Sputnik. Весенняя посевная кампания начнется в конце марта, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко перед заседанием президиума Совета министров, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в 2021 году перед аграриями Беларуси стоит основная задача увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции на 102,8%, а в растениеводстве - на 101,4%.

"Яровой сев в 2021 году составит 2,4 миллиона гектаров, а озимый сев произведен на площади 1,8 миллиона гектаров. Мы будем обеспечивать производство зерна на уровне 8,5 миллиона тонн в 2021 году", - рассказал глава аграрного ведомства.

Иван Крупко добавил, что планируется также получить урожай в пять миллионов тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля, 700 тысяч тонн рапса, 630 тысяч тонн овощей, 170 тысяч плодовых ягод и 55 тысяч тонн льноволокна.

При этом министр заверил, что все хозяйства обеспечены семенами на 100% для проведения весенних полевых работ.

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