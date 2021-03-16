ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сельское хозяйство Беларуси увеличит производство на 2,8% в 2021 году

16.03.2021 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар - Sputnik. Весенняя посевная кампания начнется в конце марта, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко перед заседанием президиума Совета министров, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в 2021 году перед аграриями Беларуси стоит основная задача увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции на 102,8%, а в растениеводстве - на 101,4%.

"Яровой сев в 2021 году составит 2,4 миллиона гектаров, а озимый сев произведен на площади 1,8 миллиона гектаров. Мы будем обеспечивать производство зерна на уровне 8,5 миллиона тонн в 2021 году", - рассказал глава аграрного ведомства.

Иван Крупко добавил, что планируется также получить урожай в пять миллионов тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля, 700 тысяч тонн рапса, 630 тысяч тонн овощей, 170 тысяч плодовых ягод и 55 тысяч тонн льноволокна.

При этом министр заверил, что все хозяйства обеспечены семенами на 100% для проведения весенних полевых работ.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские аграрии планируют в текущем году намолотить около 8,5 миллиона тонн зерна.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США и евро подешевели на торгах во вторник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by