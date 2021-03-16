|
Сельское хозяйство Беларуси увеличит производство на 2,8% в 2021 году
16.03.2021 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар - Sputnik. Весенняя посевная кампания начнется в конце марта, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко перед заседанием президиума Совета министров, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, в 2021 году перед аграриями Беларуси стоит основная задача увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции на 102,8%, а в растениеводстве - на 101,4%.
"Яровой сев в 2021 году составит 2,4 миллиона гектаров, а озимый сев произведен на площади 1,8 миллиона гектаров. Мы будем обеспечивать производство зерна на уровне 8,5 миллиона тонн в 2021 году", - рассказал глава аграрного ведомства.
Иван Крупко добавил, что планируется также получить урожай в пять миллионов тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля, 700 тысяч тонн рапса, 630 тысяч тонн овощей, 170 тысяч плодовых ягод и 55 тысяч тонн льноволокна.
При этом министр заверил, что все хозяйства обеспечены семенами на 100% для проведения весенних полевых работ.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские аграрии планируют в текущем году намолотить около 8,5 миллиона тонн зерна.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)