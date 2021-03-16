Сколько будет стоить березовый сок в 2021 году, сообщили лесничества Гродно копеек

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 мар – Sputnik. Цену, по которой будут продавать населению березовый сок в марте 2021 года, утвердили лесничества Гродно и Гродненского района. Продажа сока пока не началась, но должна стартовать примерно через неделю.

Продавать березовый сок населению будут Гродненский и Скидельский лесхозы в нескольких точках, расположенных на территории Гродно и Гродненского района. Цена на полезный напиток – 20 копеек за литр, или 20 рублей за 100 литров в лесничествах, расположенных на территории Гродненского района. По такой цене будут продавать сок в деревнях Богушовка, Новая руда, Поречье и в Скиделе. В точке продаж, расположенной на территории филиала Гродненского лесничества на улице Фестивальной, сок будут продавать по 25 копеек за литр.

Как сообщили в одном из лесничеств, продажи предположительно стартуют на следующей неделе. Но это при условии, если будут сохраняться благоприятные условия для движения сока. В большинстве точек сок продают прямо в лесу, за напитком нужно идти к березам и переливать в тару. Продажа сока будет начинаться в 8.00 и длиться, пока не закончится сок.

В Гродненском лесничестве напоминают, что сбор и заготовка березового сока разрешена на участках леса, которые утверждены лесными хозяйствами. Вокруг Гродно расположено много рекреационно-оздоровительных лесов, там заготавливать сок запрещено. Если физическое лицо будет собирать березовый сок вне разрешенных мест или запрещенными методами сбора, ему грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (580-870 рублей), для ИП – до 100 базовых (до 2900 рублей).