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Фанера, картон и мебель из Беларуси интересны для Великобритании

16.03.2021 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Руководитель одной из британских деревообрабатывающих компаний прибыл в Беларусь, чтобы провести переговоры с руководством "Беллесбумпрома" и посетить предприятия концерна.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Британца интересуют возможности расширения прямых поставок из Беларуси продукции деревообработки, а также создания собственного субъекта товаропроводящей сети, сообщает пресс-служба "Беллесбумпрома".

Иностранный специалиста посетит предприятия концерна, которые производят фанеру, древесно-стружечные, древесно-волокнистые плиты и напольные ламинированные покрытия.

Он также планирует встретиться с руководством Белорусской универсальной товарной биржи и Национального центра маркетинга.

Пресс-служба "Беллесбумпрома" обращает внимание, что предприятия концерна уже работают на рынке Великобритании и постепенно наращивают объемы поставок продукции.

"В прошлом году в эту страну экспортировано товаров на 1,44 миллиона долларов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Отгружены фанера, древесно-волокнистые плиты, пиломатериалы, бумага и картон, мебель и сборные строительные конструкции из древесины. При этом анализ британского рынка и возможностей предприятий концерна показывает, что эти объемы можно планомерно наращивать", – рассказали в пресс-службе.

Президент о деревообработке

В октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию деревообработки. По его словам, деревообрабатывающая сфера производства остается весьма важной, стратегической для отечественной экономики.

Глава государства напомнил, что в республике проведена модернизация деревообрабатывающих предприятий, а в настоящее время идет реализация проектов в целлюлозно-бумажной отрасли, куда направлены немалые финансовые ресурсы.

При этом Лукашенко сообщил, что в СМИ мелькает цифра, что 75% произведенной в деревообработке продукции уходит на экспорт, что является хорошим показателем.

"Но при этом очень важно, какая цена на эту продукцию, а еще важнее – эффективность производства, то есть какая у нас рентабельность в конечном счете", – пришел к выводу президент.

Больше всего продукции экспортируется в Россию

Как сообщает "Беллесбумпром", предприятия концерна начали экспортную деятельность в 2021 году с роста поставок продукции за рубеж на 18%. В январе поставлено за границу продукции на 55,5 миллиона долларов.

© Photo : Светлогорский ЦКК
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При этом экспорт в дальнее зарубежье (это страны вне СНГ) вырос почти на 26% до 28,8 млн долларов США и составил 52% в общем объеме экспорта. В январе 2020 года на рынки дальнего зарубежья было поставлено 48,7% экспортируемой продукции. Экспорт в страны Европейского союза вырос на 15,5%, в Китай – на 35,9%. Экспорт на рынки СНГ – на 10,6%.

Всего продукция предприятий концерна в январе поставлена на рынки 48 стран.

По объемам отгрузок на первом месте рынок Российской Федерации, на втором – Польши, на третьем – Китая.

Больше всего экспортируется древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. В номенклатуре экспорта порядка 50 товарных позиций.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители британского бизнеса нередко приезжают в Беларусь, а объемы экспортной продукции в Великобританию постепенно увеличиваются.
 
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