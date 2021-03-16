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«Это ключевой экономический вызов». Совокупный внешний долг Беларуси бьет рекорды

16.03.2021 17:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 42,149 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка. За прошлый год он увеличился на 1,4 млрд долларов. Рефинансировать и выплатить предстоящие в этом году платежи по внешним долгам правительства, банков и белорусских компаний в штатном режиме будет тяжело, считает эксперт.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Совокупный внешний долг Беларуси превысил 42 млрд долларов. На долю правительства приходится 18,586 млрд долларов долга, Нацбанка — 821 млн, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — 5,1 млрд, субъектов хозяйствования — 15,4 млрд долларов, следует из данных Нацбанка. Однако важен не столько размер внешних долгов правительства и компаний, сколько потенциал выполнения обязательств по ним.

Беларусь оказалась в такой экономической ситуации, когда, с одной стороны, накоплена рекордная внешняя задолженность, с другой стороны, существенно ухудшился доступ к международным финансовым рынкам. На этом фоне значительно сужаются возможности для рефинансирования внешних долговых обязательств резидентов Беларуси, так как становится сложней привлечь новые иностранные ресурсы.

Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году. По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, с точки зрения погашения и обслуживания внешних долговых обязательств резидентов Беларуси текущий год будет одним из наиболее тяжелых за всю историю независимой Беларуси.

По оценкам экономиста, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов. Такой большой размер связан в том числе с тем, что в нем учитываются платежи, связанные с обслуживанием, и из-за платежей, срок которых не установлен (если кредиторы потребуют их возврата). В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело.

Ощутимые для экономики платежи по внешнему долгу в условиях резко ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям будут существенно ограничивать темпы экономического роста в Беларуси.

— Если раньше у правительства были валютные платежи по 3−3,5 млрд долларов по валютному государственному долгу и больше половины этой суммы Минфин мог рефинансировать, то сейчас из-за политической ситуации невозможно привлечь новые внешние заимствования на международных финансовых рынках. А график платежей по внешнему долгу государства и других резидентов Беларуси сохраняется
напряженным, — говорит Александр Муха. — В данном случае проблема внешнего долга может затронуть самые широкие слои населения: работников, которые получают выплаты из государственного бюджета, пенсионеров и лиц, которые получают социальные пособия. Потому что в условиях, когда более значительные средства придется направлять на погашение и обслуживание внешнего долга, возможности правительства по повышению пенсий и зарплат бюджетников существенно сужаются.

В то же время усиливаются риски, связанные с несвоевременным погашением и обслуживанием внешних долговых обязательств резидентов Беларуси. На этом фоне в текущем году можно ожидать роста просроченной внешней задолженности резидентов Беларуси, отмечает эксперт.

 
 
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Экономист: проблема внешнего долга может затронуть широкие слои населения.
 
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