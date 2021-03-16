Источник материала: Sputnik Беларусь

Недавно Sputnik рассказывал о финансовых трудностях сети магазинов Bigzz, которая в итоге прекратила существование. Многочисленные проверки были в Green. И на этом проблемы не закончились. Сложности нынче у магазинов "Домашний", которую обвиняют в просрочке платежей.

Громкую огласку история с магазинами "Домашний" получила в конце февраля. Тогда на пресс-конференции крупные белорусские компании сообщили о серьезной просрочке платежей. Торговая сеть задолжала порядка 3 миллионов рублей.

На "Домашний" жаловалась "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", "Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани", "Завод Бульбашъ" и многие другие производители, а также поставщики. Проблемы начались относительно недавно – с января, раньше вопросов по расчетам не возникало.

Как сообщали Sputnik представители сферы ритейла, "Домашний" в последнее время частично рассчитывался за долги. Ситуацию спасали. Да и ассортимент сомнений, в принципе, не взывал – пустых полок в магазинах не было.

Как обстоят дела в работе "Домашнего" сейчас? Корреспондент Sputnik Денис Кошелев попытался выяснить, есть ли будущее у и этой торговой сети и что станет с легендарным универсамом "Центральный" на проспекте Независимости, в котором еще работает этот бренд?

Тотальная распродажа

В начале 2021 года, если посмотреть данные торгового реестра, сеть "Домашний" насчитывала 74 магазина по республике. По информации представителей сферы ритейла, сейчас число магазинов сократилось примерно до 50.

Точно известно о закрытии нескольких маркетов в Минске, одного в Бресте, Барановичах, Бобруйске. В некоторых точках объявлена тотальная распродажа на все – и скидки до 30%. Не вестник ли это предстоящего закрытия точек?

Распродажа и в универсаме "Центральный", в котором пока работает сеть "Домашний".

"Центральный" – легенда советской торговли

В советские времена "Центральный" был образцовым торговым объектом на пару с универсамом "Столичный". Барельефы, мраморные плиты украшали интерьер. А на прилавках – деликатесы, которых в простом магазине и не найдешь.

Кто бы мог подумать, что непростые времена для универсама наступят в XXI веке, когда все давно позабыли, что такое дефицит.

Выбор, конечно, есть и сейчас, но невелик. Информации о закрытии культового магазина нет. Практически на каждой позиции – желтые ценники. А значит – большие скидки.

© Sputnik В советские времена "Центральный" был образцовым торговым объектом. Кто бы мог подумать, что непростые времена для универсама наступят в XXI веке, когда все давно позабыли, что такое дефицит

Из напитков – в основном, соки одного белорусского производителя. Из воды – грузинская минералка. Реже стали даже первые ряды. Но пока сохраняется неплохой выбор сыров, есть мясо. Большой выбор кулинарии. Чего не скажешь про рыбу. Живой вовсе нет.

Интересуемся у мерчендайзера, она выставляет на полки печенье, откуда такие скидки?

"Не знаю. Видимо, не очень все", – отвечает сотрудник магазина.

"Так что, закрываетесь?" – любопытствуем.

"Не могу ничего вам сказать. Спрашивайте у начальства такие вещи", – говорит она.

Акционный товар разметают

В будний день, в рабочее время народу в универсаме "Центральный" действительно много. В основном – пожилые люди. Товаров набирают целые тележки. Берут много мяса, сыров, нахваливают местную кулинарию.

Покупатели сами не знают, откуда такая большая распродажа ассортимента, не слышали и про закрытие "Домашнего". Главное, говорят, закупиться недорого.

© Sputnik Посетители магазина не знают о причине распродажи, главное, говорят, закупиться подешевле

В очередях в кассы стоят по 15 человек. Ажиотаж. Возмущенная покупательница обращается к охраннику, почему не все кассиры на месте, своего череда по полчаса ждать приходится. Тот отвечает – это все сотрудники, что есть в магазине.

Какая сеть придет в "Центральный"?

На кассе интересуемся, что происходит с магазином. Может, работникам известны какие-то подробности?

"Меняется собственник у нас. Скорее всего, "Евроопт" будет. Но точно неизвестно. Нам так жаль, вы не представляете! Наш работодатель поддерживал во всем нас. Хорошо работали. А потом начались проблемы. Из того, что знаем сами, с импортными товарами трудности начались. То апельсины пропадут, то бананы. Мешали нашей сети работать, завозить продукты. Понимаете?" – делится эмоциями продавец Наталья (имя изменено – Sputnik).

С ее слов, увольнять работников "Домашнего" новый арендатор не будет. Как говорится, сменится вывеска. Но сотрудником все равно грустно уходить "под чужое крыло".

"Главное, чтобы наших поваров сохранили. Они у нас так вкусно готовят. В Минске одна из лучших кулинарий", – утверждает кассир. И спрашивает нас, почему так мало купили товаров. Ведь это такая удача – попасть на распродажу. На ленте у нас – два глазированных сырка и две жвачки.

"Литр сока меньше рубля, где такое еще есть? Носки дешевые, бытовая химия. Берите, пока есть, разберут же все!" – убеждает нас Наталья.

Что говорит руководство сети "Домашний"?

Sputnik удалось дозвониться до руководства ритейлера "Домашний". Коммерческий директор Оксана Тромза сказала, что распродажи вовсе не означают, что магазин прекращает работу.

"Я даже не хочу комментировать это, понимаете. На сегодня я склоняюсь к тому, что магазин продолжит свою работу на этом месте. Другой информации у меня нет. И мы все в компании исходим из того, что магазин под брендом "Домашний" на проспекте Независимости продолжит свою работу. Как и другие магазины", – сказала Тромза.

Ритейлер объединяет 10 юридических лиц, в том числе и юрлицо "Универсам Центральный". Это одна из компаний, которая связана с бизнесменом Иваном Березовским. Ему и подконтрольны магазины "Домашний". Помимо прочего, у Березовского есть и оптовая компания, которая занимается продуктами питания. По информации некоторых специалистов этой сферы, "там все хорошо, прибыли есть".

Кстати, универсам "Центральный" уже выставляли на продажу по объявлению, в последний раз в конце 2020 года. Объект площадью около 3000 квадратных метров оценили в 9,8 миллиона долларов.

Правда, понять, кому сейчас принадлежит торговый объект, сложно. Схема запутанная. Не исключено, что помещение уже сменило собственника.

Эксперты о перспективах торговой сети "Домашний"

Ситуацию вокруг "Домашнего" прокомментировал Sputnik руководитель проекта BelRetail.by Сергей Скороход.

По его мнению, дела у магазинов "Домашний" "плохи с декабря прошлого года". И тот факт, что ритейлер избавляется от недвижимости – тоже свидетельство непростых времен.

"Юрлица, которым принадлежит торговая сеть, в свое время владели брестским ЦУМом, в том же "Центральном" в Минске, насколько я знаю, они продали стены, стали обычными арендаторами. И таких примеров много. Скорее всего, они распродавали недвижимость, чтобы частично вложиться в развитие магазинов", – считает эксперт.

Повторит ли "Домашний" судьбу "Bigzz"?

Ситуация с магазинами "Домашний" чем-то схожа с магазинами "Bigzz", которые недавно прекратили существование. Там также активно избавлялись от недвижимости, переходя в разряд арендаторов. По мнению Скорохода, распродажа собственности кардинально не изменит положение дел в сети, потому что проблемы кроются в другом. Розничный бизнес сам по себе сложный, низкомаржинальный. И с аудиторией нужно угадать.

"У "Домашнего" нет ничего суперинтересного, что отличало бы его от конкурентов. Позиция слабая. И выбираться из непростой финансовой ситуации придется долго. Да и 50 магазинов – это не тот объем, который позволяет работать с поставщиками в ценовом плане", – отмечает Сергей Скороход.

Изначально у сети не было четких отличий. Есть гипермаркеты с акцентом на здоровое питание, есть супермаркеты с огромным ассортиментом рыбы, есть магазины, которые делают упор на изготовление суши, пицц, салатов.

"Домашний" был рядовым магазином, проходным, который ничем не отличался от обычной продовольственной лавки. Ни особого ассортимента, ни особых цен. И если они найдут деньги, то им нужно их направлять не на расширение сети, а на ребрендинг. Нужна совершенно другая торговая концепция", – считает собеседник.

Замкнутый круг ритейла или выход все же есть?

Руководитель проекта BelRetail.by склоняется к мнению, что на площади универсама "Центральный" придет другой сетевик.

Ведь нынешняя ситуация – как замкнутый круг. Нехватка оборотных средств сказывается на ассортименте в магазинах. Слабый ассортимент отражается на прибылях. И арендатор не сможет платить арендодателю плату за пользование помещений в ситуации низкой доходности.

"Без оборота компания просто загоняет себя в очередное дно", – заявил Сергей Скороход.

© Sputnik Единственное, чем "Домашний" выделяется на фоне некоторых других ритейлеров – импорт товаров из-за рубежа. Возможно, это как-то поможет выйти из крутого пике

Он не уверен, что "Домашнему" удастся легко найти инвестора. Рынок насыщен, много активных игроков, которые работают в сегменте "у дома". Единственное, чем "Домашний" выделяется на фоне некоторых других ритейлеров – импорт товаров из-за рубежа. Возможно, это как-то поможет выйти из крутого пике.

Но прогноз эксперта все равно скорее пессимистичный, нежели оптимистичный.

"Они допустили много маркетинговых ошибок. А потому найти инвестора, который вложится в них, будет непросто. Но всякое может быть", – резюмировал Скороход.

О ситуации в белорусском ритейле

Дела у всего отечественного ритейла, похоже, непростые. Серьезно сказывается на прибыльности политика правительства по ограничению цен. Импортный продукт дорожает, но продавать его дороже нельзя.

Нестабильная экономическая ситуация в стране, когда доходы населения не растут, низкая инвестиционная привлекательность, ослабевает рубль и на высоком уровне держатся девальвационные риски. Все это бодрости ни в одном бизнесе не добавляет, тем более в таком сложном, как ритейл.

"Даже история с Green не столько политическая, нежели экономическая. Там у контролирующих органов возникли вопросы по ассортименту. Это повлекло санкции. Но соблюдать требования по ассортименту белорусской продукции крайне сложно, когда отечественные поставщики продают товар, который не соответствует запросам сетей", – отмечает эксперт.

Условно говоря, в гипермаркете нужно 5-6 сортов картошки. Мытой и немытой. Красной и белой, разносортовой. И товар должен быть качественным. Один сорт белорусской картошки, пригодный для этого, не спасение. Потому приходится работать с импортом, турецким, египетским. На свой риск.

Эксперты в области торговли сходятся во мнении, что передел рынка ритейла будет продолжаться. Турбулентное время. Слабые торговые сети в ближайшее время вынуждены будут закрыться. Кто именно это будет – утверждать пока никто не берется.