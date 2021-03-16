Бразилия делает рекордные закупки калийных удобрений. Беларусь на третьем месте среди поставщиков

Источник материала: Tut.by

Поставки хлористого калия в Бразилию из-за рубежа в феврале 2021 года достигли максимального для этого месяца показателя за последние 20 лет: спрос на данное удобрение в стране растет, несмотря на межсезонье. А вместе с этим увеличиваются и цены, сообщает агентство Argus.



Фото: agriland.co.uk

Бразильские аграрии продолжают закупать хлористый калий, причем со все более отдаленными сроками поставки, вплоть до начала следующего года включительно. Этому способствует благоприятная ситуация в сельскохозяйственном секторе: высокие цены на сельхозкультуры, увеличение посевных площадей, а также урожайности. В результате в феврале в Бразилию было доставлено почти 1 млн тонн хлористого калия. Это на 175% больше, чем годом ранее, и на 39% больше, чем в феврале 2019 года.

Благодаря рекордным объемам, доставленным в страну в феврале, показатель за январь — февраль вырос до 1,77 млн тонн, что является еще одним максимумом. Из России при этом было ввезено 30% общего объема продукта, из Канады — 22%, из Беларуси — 20%, из Германии — 12%.

Что касается цен, то с начала января текущего года к середине марта котировки гранулированного продукта в Бразилии довольно заметно повысились: в среднем на 68 долларов за тонну, отмечает Argus. Помимо активного спроса, удорожанию способствует и ограниченное предложение. Свободных объемов с отгрузкой в Бразилию на спотовых условиях (в течение 40 дней с момента заключения сделки) у производителей практически не осталось.

Борьба за потребителя между производителями калийными удобрений развернулась несколько месяцев назад и не обошлась без упреков в адрес Беларуси.

В январе Белорусская калийная компания подписала годовой договор с Индией на поставку калия по 247 долларов за тонну, а в начале февраля национальный белорусский трейдер договорился об импорте с Китаем на аналогичных условиях. Другие производители — российский «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex — посчитали такую цену заниженной и обвинили белорусов в демпинге. Долгосрочные контракты на поставку в Индию и Китай традиционно становятся индикаторами минимальной цены для остального рынка.

По данным агентства CRU, поставщики рассчитывали на рост цены по новым контрактам в 40−50 долларов за тонну к предшествующим договорам, но по итогу она выросла лишь на 17 долларов на тонну на условиях CFR для Индии и на 27 долларов — для Китая.