В Конституционную комиссию вошли 36 человек с «активной гражданской позицией», возглавил ее Петр Миклашевич

Источник материала: Tut.by

В Конституционную комиссию, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон страны, вошли 36 человек. Возглавит ее председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У Петра Миклашевича два заместителя — председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек — «заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию»:

парламентарии: Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко;

Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко; представители органов местного самоуправления: председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров , Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич , Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик , Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая;

председатели Минского городского Совета депутатов , Новополоцкого городского Совета депутатов , Калинковичского районного Совета депутатов , Пружанского районного Совета депутатов и Минского областного Совета депутатов представители реального и финансового секторов экономики: генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько , председатель правления ЗАО «БСБ Банк Сергей Дубков , генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович , гендиректор «Марко» Николай Мартынов , председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман;

генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» , председатель правления ЗАО «БСБ Банк , генеральный директор ОАО «МАЗ» , гендиректор «Марко» , председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» представители общественных объединений: председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич , председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич , первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский ;

председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании , председатель Белорусского республиканского союза юристов , первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» ; представители науки и образования: заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич , преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич , заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович , доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ Татьяна Масловская , замдекана юридического факультета БГУ Артем Пухов , главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики БИСИ Екатерина Речиц , заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований Елена Семашко ;

заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ , преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы , заместитель председателя Конституционного суда , доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ , замдекана юридического факультета БГУ , главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики БИСИ , заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований ; представители сферы культуры и спорта: ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, художественный руководитель «Театра-студии киноактера» Александр Ефремов, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум, сообщает пресс-служба.

Накануне Лукашенко заявил , что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, а главная ее задача — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок