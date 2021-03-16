В Конституционную комиссию вошли 36 человек с «активной гражданской позицией», возглавил ее Петр Миклашевич

В Конституционную комиссию, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон страны, вошли 36 человек. Возглавит ее председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
У Петра Миклашевича два заместителя — председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек — «заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию»:
парламентарии: Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко;
представители органов местного самоуправления: председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая;
представители реального и финансового секторов экономики: генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько, председатель правления ЗАО «БСБ Банк Сергей Дубков, генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, гендиректор «Марко» Николай Мартынов, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман;
представители общественных объединений: председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егор Макаревич, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский;
представители науки и образования: заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич, заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ Артем Пухов, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики БИСИ Екатерина Речиц, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований — руководитель Института правовых исследований Елена Семашко;
представители сферы культуры и спорта: ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, художественный руководитель «Театра-студии киноактера» Александр Ефремов, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.
Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум, сообщает пресс-служба.
Накануне Лукашенко заявил, что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, а главная ее задача — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок