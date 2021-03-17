Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

В деревне Птичь на торги выставлено сразу три земельных надела. Смежные участки №4 и №5 находятся на пустыре возле лесополосы. Соседей рядом нет, но, возможно, появятся: скорее всего, квартал только формируется. Обе площадки ровные, удобные для строительства дома. Рядом проходит линия электропередач, а вот подъезда нет, добраться до нужной точки мы смогли только пешком (признаться – после дождя и это было непросто). Площадь каждого земельного надела около 10,5 сотки.