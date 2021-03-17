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Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

17.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

16 апреля состоится очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. В этот раз на торги выставили 22 лота. Команда Realt.by объехала популярные направления возле МКАД – Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь. Все эти участки находятся в пределах 10 километров от Минска, а цены на них стартуют от $ 8,8 тыс.

Всеучасткинакарте

д. Тарасово, ул. Ботаническая, участок № 2 и ул. Тенистая, участок № 1 (Лоты №1 и №2)

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

В Тарасово на торги выставили два смежных участка примерно по 13 соток. Из плюсов – до МКАД не больше километра, приличные соседи, асфальтированный подъезд, есть электричество, газ, вода и даже канализация. Из минусов, пожалуй, все остальное. Без преувеличения – здесь продают болото. Участки неровные, низкие, заросшие. При этом стоят недешево. Торги за них начнутся с 72 и 75 тыс. рублей. Выглядят участки так.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Площадь каждого участка порядка 13 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка №2 (Лот №1) — Br 72 тыс.;

Первоначальная стоимость земельного участка №1 (Лот №2) — Br 75 тыс.;

Координаты участков53°55'32.5"N 27°24'34.1"E;

Расстояние до МКАД: 1 км.

аг. Колодищи, квартал 7104, участок № 2 (Лот №3)

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

В Колодищах также разыграют два земельных надела. Участок №2 (Лот №3) находится в квартале 7104. Земельный надел выделен вдоль главной артерии района - улицы Энтузиастов. Подъезд асфальтирован, есть даже тротуары и освещение. Из коммуникаций - электричество, газ и вода. Площадь земельного надела – 15 соток, стартовая цена лота – 39 тыс. рублей. Территория надела холмистая, заросшая и сложная для освоения. Прямо на участке есть большая яма.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°54'10.4"N 27°48'12.6"E;

Расстояние до МКАД: 9,4 км.

аг. Колодищи, квартал 7111, участок № 4 (Лот №4)

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Второй разыгрываемый участок находится на окраине населенного пункта, в квартале 7111. Сосед справа уже построился, участок слева пока пустует (возможно также будет разыгран через аукцион). Судя по всему, территория ранее не осваивалась – площадка ровная, но заросшая деревьями и кустарником. Из коммуникаций здесь есть электричество, вода и газ, к участку ведет асфальтированная дорога. Торги за этот лот начнутся с 39 тыс. рублей.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Площадь участка — 15,5 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;

Координаты участка: 53°54'04.9"N 27°49'17.0"E;

Расстояние до МКАД: 9,4 км.

д. Семков Городок, участок № 3 и участок № 4 (Лоты № 12 и № 13)

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

16 апреля два смежных участка разыграют и в деревне Семков Городок, что находится недалеко от Заславского водохранилища. Выделены земельные наделы на пустыре, на окраине населенного пункта. Коммуникаций рядом не заявлено, подъезд – плохой. Площадь каждого участка порядка 11,5 сотки.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Площадь каждого участка порядка 11,5 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка №3 (Лот №12) — Br 51 тыс.;

Первоначальная стоимость земельного участка №4 (Лот №13) — Br 50 тыс.;

Координаты участков: 54°00'30.2"N 27°28'18.6"E;

Расстояние до МКАД: 7,7 км.

д. Птичь, участок № 4, участок № 5 и участок № 9 (Лоты № 17, № 18 и № 19)

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

В деревне Птичь на торги выставлено сразу три земельных надела. Смежные участки №4 и №5 находятся на пустыре возле лесополосы. Соседей рядом нет, но, возможно, появятся: скорее всего, квартал только формируется. Обе площадки ровные, удобные для строительства дома. Рядом проходит линия электропередач, а вот подъезда нет, добраться до нужной точки мы смогли только пешком (признаться – после дождя и это было непросто). Площадь каждого земельного надела около 10,5 сотки.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Участок №9 (Лот № 19) выделен поблизости, в квартале новой коттеджной застройки. Рядом уже ведется строительство двух домов, напротив участка – лес. Площадь данного земельного надела – 10,32 сотки. Коммуникаций не видно, подъезд – накатанная дорога. Торги за лот начнутся с 26 тыс. рублей.

Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.
Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

Площадь каждого участка порядка 10,5 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка №4 (Лот №17) — Br 25 тыс.;

Первоначальная стоимость земельного участка №5 (Лот №18) — Br 26 тыс.;

Первоначальная стоимость земельного участка №9 (Лот №19) — Br 26 тыс.;

Координаты участков № 4 и № 5: 53°51'38.3"N 27°19'55.2"E;

Координаты участка № 9:53°51'44.4"N 27°19'43.7"E;

Расстояние до МКАД: 9,2 км.

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Теги: Минск
 
 
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16 апреля состоится очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. В этот раз на торги выставили 22 лота. Команда Realt.by объехала популярные направления...
 
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