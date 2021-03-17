Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь – на аукцион выставили участки в пределах 10 километрах от МКАД. Цены – от $ 8,8 тыс.

16 апреля состоится очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. В этот раз на торги выставили 22 лота. Команда Realt.by объехала популярные направления возле МКАД – Тарасово, Колодищи, Семков Городок и Птичь. Все эти участки находятся в пределах 10 километров от Минска, а цены на них стартуют от $ 8,8 тыс.
В Тарасово на торги выставили два смежных участка примерно по 13 соток. Из плюсов – до МКАД не больше километра, приличные соседи, асфальтированный подъезд, есть электричество, газ, вода и даже канализация. Из минусов, пожалуй, все остальное. Без преувеличения – здесь продают болото. Участки неровные, низкие, заросшие. При этом стоят недешево. Торги за них начнутся с 72 и 75 тыс. рублей. Выглядят участки так.
Площадь каждого участка порядка 13 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка №2 (Лот №1) — Br 72 тыс.;
Первоначальная стоимость земельного участка №1 (Лот №2) — Br 75 тыс.;
В Колодищах также разыграют два земельных надела. Участок №2 (Лот №3) находится в квартале 7104. Земельный надел выделен вдоль главной артерии района - улицы Энтузиастов. Подъезд асфальтирован, есть даже тротуары и освещение. Из коммуникаций - электричество, газ и вода. Площадь земельного надела – 15 соток, стартовая цена лота – 39 тыс. рублей. Территория надела холмистая, заросшая и сложная для освоения. Прямо на участке есть большая яма.
Площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
Второй разыгрываемый участок находится на окраине населенного пункта, в квартале 7111. Сосед справа уже построился, участок слева пока пустует (возможно также будет разыгран через аукцион). Судя по всему, территория ранее не осваивалась – площадка ровная, но заросшая деревьями и кустарником. Из коммуникаций здесь есть электричество, вода и газ, к участку ведет асфальтированная дорога. Торги за этот лот начнутся с 39 тыс. рублей.
Площадь участка — 15,5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 39 тыс.;
16 апреля два смежных участка разыграют и в деревне Семков Городок, что находится недалеко от Заславского водохранилища. Выделены земельные наделы на пустыре, на окраине населенного пункта. Коммуникаций рядом не заявлено, подъезд – плохой. Площадь каждого участка порядка 11,5 сотки.
Площадь каждого участка порядка 11,5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №3 (Лот №12) — Br 51 тыс.;
Первоначальная стоимость земельного участка №4 (Лот №13) — Br 50 тыс.;
В деревне Птичь на торги выставлено сразу три земельных надела. Смежные участки №4 и №5 находятся на пустыре возле лесополосы. Соседей рядом нет, но, возможно, появятся: скорее всего, квартал только формируется. Обе площадки ровные, удобные для строительства дома. Рядом проходит линия электропередач, а вот подъезда нет, добраться до нужной точки мы смогли только пешком (признаться – после дождя и это было непросто). Площадь каждого земельного надела около 10,5 сотки.
Участок №9 (Лот № 19) выделен поблизости, в квартале новой коттеджной застройки. Рядом уже ведется строительство двух домов, напротив участка – лес. Площадь данного земельного надела – 10,32 сотки. Коммуникаций не видно, подъезд – накатанная дорога. Торги за лот начнутся с 26 тыс. рублей.
Площадь каждого участка порядка 10,5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №4 (Лот №17) — Br 25 тыс.;
Первоначальная стоимость земельного участка №5 (Лот №18) — Br 26 тыс.;
Первоначальная стоимость земельного участка №9 (Лот №19) — Br 26 тыс.;
Координаты участков № 4 и № 5: 53°51'38.3"N 27°19'55.2"E;