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США ведут переговоры с властями Беларуси о приезде посла
17.03.2021 08:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США работают над тем, чтобы назначенный посол Джули Фишер как можно скорее прибыла в Минск. Об этом
— В начале этого года посол Джули Фишер имела очень успешный визит и провела консультации с друзьями и партнерами. Она побывала в Вильнюсе, Варшаве и Швеции. И мы работаем над многоэтапным процессом, чтобы назначенный посол Фишер как можно скорее прибыла в Минск и приступила к исполнению своих обязанностей в Беларуси. Так что сейчас это обсуждается с правительством Беларуси, — рассказал Кент.
Он также прокомментировал смерть замминистра иностранных дел, назначенного на должность посла Беларуси в США, Олега Кравченко
— Было жаль, когда в конце прошлого года внезапно скончался бывший замминистра иностранных дел Кравченко. Многие из нас тесно сотрудничали с ним. Ранее он работал временным поверенным в делах в Вашингтоне, и мы с нетерпением ждали его возвращения в качестве посла. Так что это была трагедия для него и его семьи, а также для Беларуси и наших отношений. И мы тоже ждем назначения нового кандидата, но мы также верим, что в любом случае сможем продвинуться вперед с вопросом о приезде посла в Минск, — сказал Кент.
Американский дипломат также отметил, что между Вашингтоном и Минском существует диалог.
— Да, у нас есть дипломатические отношения с Беларусью. У нас есть поверенный в делах в Минске, у нас также есть поверенный в делах в посольстве Беларуси здесь, в Вашингтоне, поэтому мы можем взаимодействовать, и это у нас есть, в обеих столицах, — ответил Джордж Кент.
Отношения Беларуси и США
Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек. С конца июля посольство
В 2019 годe в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с Александром Лукашенко и
На должность посла в Беларуси была
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Американский дипломат также отметил, что между Вашингтоном и Минском существует диалог.
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