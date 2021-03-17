США ведут переговоры с властями Беларуси о приезде посла

Источник материала: Tut.by

США работают над тем, чтобы назначенный посол Джули Фишер как можно скорее прибыла в Минск. Об этом в интервью «Радые Свабода» заявил заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент.



Джордж Кент. Фото: Reuters

— В начале этого года посол Джули Фишер имела очень успешный визит и провела консультации с друзьями и партнерами. Она побывала в Вильнюсе, Варшаве и Швеции. И мы работаем над многоэтапным процессом, чтобы назначенный посол Фишер как можно скорее прибыла в Минск и приступила к исполнению своих обязанностей в Беларуси. Так что сейчас это обсуждается с правительством Беларуси, — рассказал Кент.

Он также прокомментировал смерть замминистра иностранных дел, назначенного на должность посла Беларуси в США, Олега Кравченко в декабре прошлого года.

— Было жаль, когда в конце прошлого года внезапно скончался бывший замминистра иностранных дел Кравченко. Многие из нас тесно сотрудничали с ним. Ранее он работал временным поверенным в делах в Вашингтоне, и мы с нетерпением ждали его возвращения в качестве посла. Так что это была трагедия для него и его семьи, а также для Беларуси и наших отношений. И мы тоже ждем назначения нового кандидата, но мы также верим, что в любом случае сможем продвинуться вперед с вопросом о приезде посла в Минск, — сказал Кент.

Американский дипломат также отметил, что между Вашингтоном и Минском существует диалог.

— Да, у нас есть дипломатические отношения с Беларусью. У нас есть поверенный в делах в Минске, у нас также есть поверенный в делах в посольстве Беларуси здесь, в Вашингтоне, поэтому мы можем взаимодействовать, и это у нас есть, в обеих столицах, — ответил Джордж Кент.

Отношения Беларуси и США

Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек. С конца июля посольство возглавляет временный поверенный в делах США Джеффри Джук.

В 2019 годe в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с Александром Лукашенко и заявил , что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.

На должность посла в Беларуси была назначена Джули Фишер. В начале этого года она несколько дней провела в столицах Польши, Литвы и Швеции, где встречалась с местными политиками и лидерами белорусской оппозиции — Павлом Латушко и Светланой Тихановской. Это вызвало критику со стороны МИД Беларуси.