Минск проведет с Москвой переговоры в газовой сфере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере, соответствующее постановление Совмина было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Семашко разрешено при необходимости вносить изменения, "не имеющие принципиального характера" и подписать данный протокол после достижения договоренности в пределах одобренного проекта.

Суть возможных правок не уточняется.

Напомним, что в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией в газовой сфере как основу для проведения переговоров. Протокол должен был временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу.

© Sputnik Сколько Беларусь сэкономила благодаря поставкам газа из России

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в республику и его транспортировку через территорию страны. Ранее Минск и Москва договорились о цене на российский природный газ на 2021 год, она составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

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