Рокировки в силовом блоке. Что изменилось с прошлого лета. Инфографика

Источник материала: Tut.by

В прошлом, выборном, году «вся эта политика» обрушилась на нашу страну примерно так, как сильные снегопады и двадцатиградусные морозы этой зимой: вроде и ждали чего-то похожего, но не таких масштабов. В мае началась президентская кампания, а уже в самом начале июня у КГК был новый глава, с которым появилось и «дело Бабарико». С сентября же кадровые перестановки в руководстве большей части силовых и контрольных ведомств Беларуси посыпались как из рога изобилия: людей меняли в МВД, Генпрокуратуре, Следственном комитете, Минобороны, а в КГК и Совете безопасности и вовсе дважды. За это время со своих постов ушли такие старожилы, как экс-глава КГБ Вакульчик и бывший генпрокурор Конюк, дольше всех предшественников находившиеся на своих должностях. Рокировки случались и раньше, но тут поражает размах — предлагаем и вам его оценить.