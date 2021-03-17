Как новые пошлины на экспорт зерна в России скажутся на рынках ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik, Никита Чикунов. В марте в России заработали экспортные пошлины на кукурузу и ячмень, в феврале схожие ограничения коснулись пшеницы. Эти меры не распространяются на аграрную продукцию, вывозимую в государства ЕАЭС.

Станет ли на рынке ЕАЭС больше российского зерна и повлечет ли это за собой снижение его стоимости – разбирался Sputnik.

Меры против роста цен

В понедельник, 15 марта, в России начали действовать пошлины на экспорт кукурузы в размере €25 за тонну, а также ячменя – €10 за тонну. Чуть раньше, в феврале, пошлина в размере €25 за тонну была установлена для пшеницы.

Эти меры – часть государственного регулирования экспорта зерна в стране. Согласно правительственному постановлению, подписанному 26 января, экспорт зерновых возможен лишь в пределах определенной квоты – 17,5 млн тонн. Поставки, превышающие квоту, будут облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не меньше чем 100 евро за тонну.

Пошлины распространяются на всю зерновую продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения).

Ожидается, что такая мера позволит стабилизировать цены на зерновые внутри страны, которые в ноябре минувшего года достигли рекордных значений – 18,5 тыс. руб. за тонну пшеницы (в полтора раза выше, чем в ноябре 2019 года).

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу декабря 2020-го, после поручения президента России Владимира Путина о недопустимости удорожания продуктов, цены на внутреннем рынке снизились до 16,8 тыс. рос. руб. за тонну. Однако в январе на фоне повышенного мирового спроса на зерно цены вновь выросли. Тогда тонна пшеницы стоила около 17,5 тыс. рос. руб.

На фоне введения пошлин экспорт агрокультур из России значительно сократится. Такая тенденция уже заметна, уверена директор аналитического департамента Зернового союза Елена Тюрина.

Только за первую неделю марта ежедневные отгрузки пшеницы составили всего 40 тыс. тонн, тогда как в феврале этот показатель находился на уровне 134 тыс. тонн, заявила она "Интерфаксу".

Альтернативные рынки сбыта

Аналитики предполагают, что на фоне действующих ограничений российские поставщики начнут поставлять больше зерна в страны ЕАЭС. Рынок Союза станет более привлекательным для российских экспортеров, поскольку они смогут избежать необходимости уплаты экспортных пошлин президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

"Сегодня уже идет сокращение экспорта пшеницы за пределы ЕАЭС. Если еще в январе-феврале вывозили в среднем 3,5-4 млн тонн в месяц, то в марте идет падение до 1 млн тонн. Сокращение темпов экспорта уже видно. На рынки Союза в этом сезоне было поставлено порядка 1,7 млн тонн пшеницы. Может быть, сейчас будет больше, поскольку на эти страны пошлина не распространяется", – отмечает руководитель аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский.

Однако увеличение поставок российской аграрной продукции в государства Таможенного союза не приведет к снижению цен на нее, считает Игорь Павенский.

"Речь идет о снижении цен в центрально-европейской части России, откуда не идут существенные поставки в сторону стран ЕАЭС. Основные поставки идут через сибирский регион, а там цены на зерно пока не падают. И надо понимать, что у нас были рекордно высокие цены на внутреннем рынке. Их снижение не будет равнозначно снижению цен в странах Союза", – пояснил специалист.

Такую позицию не поддержал глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он заметил, что экспортные пошлины были введены с целью снижения цен не только в России, но и в странах ЕАЭС.

"Задача пошлин – ограничить рост цен, и даже не просто ограничить, а снизить их на внутреннем рынке России и других государств Союза. Пошлины введены, чтобы цены на зерно рухнули. И все к этому идет: на вторую неделю марта на внутреннем рынке в России пшеница стоила в среднем 14,05 тыс. рос. руб. за тонну (в январе цена была примерно 17,5 тыс. рос. руб. –Sputnik). В мае темпы сокращения цен будут очень серьезными", – заверил он.

Для некоторых стран Союза установленные в России пошлины могут оказать благоприятное влияние на смежные отрасли сельского хозяйства, считает белорусский экономист-международник, профессор Ирина Новикова.

"Пшеницу Беларусь выращивает в очень незначительных количествах. Мы ее закупаем, а потом перерабатываем в комбикорма для животноводства. Вполне возможно, если пшеница из России подешевеет и ее начнут экспортировать в больших количествах, то в конечном итоге подешевеют и комбикорма. Это может отразиться на стоимости продукции животноводства, которая тоже подешевеет", – заключила она.

Впрочем, единого мнения о потенциальном влиянии пошлин на цены в странах ЕАЭС у опрошенных экспертов нет. Однако большинство из них считают, что стоимость зерна для государств Союза в среднесрочной перспективе может существенно снизиться за счет введения ограничений и последующего насыщения внутреннего рынка.