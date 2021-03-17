Давыдько о письме, где он предлагает досрочно освободить Лукашенко от должности: Мою почту взломали

Источник материала: Tut.by

В среду утром независимые СМИ, в том числе TUT.BY, получили на редакционную почту письмо якобы от депутата и главы «Белой Руси» Геннадия Давыдько, в котором он призывает своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Лукашенко от должности. В комментарии TUT.BY Давыдько заявил, что его почту взломали и от его имени рассылают такие письма.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Как депутат и гражданин Республики Беларусь я не могу больше спокойно смотреть на то, что происходит в стране. Я вижу, что жизнь в Республике Беларусь, к моему глубокому сожалению, ухудшается. И как бы я ни поддерживал Александра Григорьевича Лукашенко, я вынужден признать: страна движется не туда. Мы все больше подвергаемся влиянию Запада, хотя должны быть с Россией. Поэтому я призываю своих коллег по Палате представителей вместе досрочно освободить Александра Григорьевича Лукашенко от должности, — говорится в письме.

Также в нем указывается, что им уже инициировано создание специальной комиссии, которая сделает заключение о стойкой неспособности Александра Лукашенко осуществлять обязанности президента.

— Также мною направлено письмо в Следственный комитет Республики Беларусь и запрошены необходимые материалы и сведения, — написано в письме.





— Кто-то взломал мою почту и от моего имени рассылает эти глупые письма. Вам, вероятно, это нравится, потому что политика вашего ресурса направлена на свержение государственной власти. Но вам я отвечаю, как есть на самом деле: естественно, я этого не делал, — заявил Геннадий Давыдько в разговоре с журналистом TUT.BY.

В Палате представителей сказали, что письмо — фейк и ни о какой комиссии в парламенте вопрос не ставился.

— Это какой-то абсурд, это фейк, естественно. Никакой комиссии нет, — сказали TUT.BY в пресс-службе Палаты представителей.

Согласно статье 88 Конституции, президент Республики Беларусь может быть досрочно освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности президента. Решение о досрочном освобождении президента принимается большинством не менее двух третей голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании заключения специально создаваемой палатами комиссии.

Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов. Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей.

Непринятие Советом Республики и Палатой представителей решения о смещении президента с должности в течение месяца со дня выдвижения обвинения означает отклонение обвинения. Предложение о смещении президента с должности не может инициироваться в период рассмотрения в соответствии с Конституцией вопроса о досрочном прекращении полномочий парламента.

В случае смещения президента в связи с совершением преступления дело по существу обвинения рассматривается Верховным Судом.