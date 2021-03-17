Защита обжаловала обвинения Знаку в захвате власти, экстремизме и призывах к причинению вреда нацбезопасности

Источник материала: Tut.by

Защитники Максима Знака — адвокаты Дмитрий Лаевский, Сергей Зикрацкий, Надежда Знак, Евгений Пыльченко обжаловали в Генеральную прокуратуру обвинение, предъявленное Максиму Знаку 10 февраля 2021 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Речь идет про обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361−1 УК), публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК). Жалоба направлена адвокатами 15 марта, в ней защитники ставят вопрос об отмене постановления о привлечении Знака в качестве обвиняемого.

— Прецедентов такого рода обвинений нам не известно. К сожалению, из-за подписки о неразглашении мы не можем рассказать обстоятельства, которые описаны в обвинении. Но особенностью этого обвинения можно назвать то, что оно представляет собой публицистическое изложение событий, которые, по мнению следователя, происходили в стране. При этом текст обвинения насыщен неправовыми и явно не беспристрастными идеологическими оценками. Это является признаком того, что уголовное преследование мотивировано не тем, чтобы раскрыть некое реальное преступление, а тем, чтобы содержать человека в заключении. Мы видим явное отсутствие составов преступлений, — заявляют защитники.

О том, что в высказываниях Знака нет публичных призывов к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ст. 361 УК), адвокаты уже неоднократно давали комментарий.

— Необоснованность и незаконность обвинения по этой статье наглядно демонстрируется тем, что в обвинении выдвинуты не конкретные цитаты, а лишь интерпретации следователя. Высказывания Максима с момента начала избирательной кампании 2020 до момента его задержания — это выражение правового мнения, они правомерны и никакого преступления образовывать просто не могут, — заявляют адвокаты.

Что касается обвинения по статье 361−1 УК в создании экстремистского формирования, то, как отмечают защитники, приписывать Координационному совету некие мифические цели крайне странно, поскольку нет свидетельств в пользу того, что объявленные им цели не соответствуют действительности. А на домыслах и предположениях обвинение строиться по закону не может.

Исходя из содержания статьи 357 Уголовного кодекса, для обвинения в совершении такого преступления надо доказать прежде всего обстоятельства, которые образуют категории «заговор» и «захват государственной власти».

Причем захват должен планироваться заговорщиками именно посредством неконституционных действий. То есть, как говорят адвокаты, следователю надо сформулировать, в каких действиях выразился заговор, на достижение какой цели он направлен, в каких действиях должен был выразиться захват власти и что власть переходит к участникам заговора именно способом, противоречащим Конституции.

— Но в обвинении Знаку эти признаки не раскрыты. Если же посмотреть доступные в интернете выступления общественных и политических лидеров, которые звучали летом 2020 года до задержания Знака, то в них идет речь либо о новых выборах, либо про отставку, либо про необходимость ведения переговоров. Однако все это процедуры, которые не противоречат Конституции, — говорят адвокаты и перечисляют.

Выборы — это конституционная процедура, причем если они проводятся без нарушений, то их результат заранее неизвестен, то есть новые выборы не могут быть способом захвата власти.

Отставка президента тоже упоминается в Конституции, причем вследствие ее власть переходит к премьер-министру, а не к членам гражданского общества, то есть это тоже не может быть способом захвата власти. Что касается переговоров, то это вообще процедура обмена мнениями, дискуссии, которая происходит при наличии воли обеих сторон и сама по себе не прекращает властных полномочий ни у кого.

— Так что состав преступления по ст. 357 УК вообще довольно сложно предположить в чьих-либо действиях, тем более в действиях Знака. Поэтому есть явные основания для отмены постановления о привлечении Знака в качестве обвиняемого, прекращения уголовного преследования и освобождения его из-под стражи, о чем мы и заявляем требования, — заявляют защитники.

Напомним, первое дело против Координационного совета по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) было возбуждено в конце августа. По нему 9 сентября задержали Максима Знака, как члена президиума Координационного совета.

В декабре Генпрокуратура возбудила еще два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем. 10 февраля Максиму Знаку предъявили обвинения по этим двум уголовным делам.

С 9 сентября Максим Знак находится в СИЗО № 1 на Володарского, 9 марта ему продлили срок содержания под стражей до 9 мая.